Waregem in extase: uitgerekend Jelle Vossen trapt Essevee naar titel, RWDM in zak en as

Zulte Waregem en RWDM mochten tegen elkaar strijden in een uitverkochte Elindus Arena. Dat leverde een heel nerveuze bedoening op met twee teams die tot het uiterste gingen en uiteindelijk Jelle Vossen als kampioenenmaker.

Zulte Waregem en RWDM hadden allebei al twee kansen gekregen om zekerheid te verwerven over promotie naar de Jupiler Pro League, maar door een 1 op 6 zagen ze plots met La Louvière een derde hond terug in het kegelspel komen.

Op de slotspeeldag stonden beide ploegen tegenover elkaar in een rechtstreeks duel om de titel, waardoor de Wolven ook nog konden profiteren als ze zelf wonnen in Lommel. Hyperspanning dus in een volledig uitverkocht Regenboogstadion.

Vier wissels bij Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck koos met Laurent Lemoine, Nicolas Rommens, Wilgens Paugain en Tobias Hedl voor vier nieuwe namen. De coach koos er bovendien voor om met drie achterin te gaan spelen. Bij de bezoekers één nieuwe man: Ziani in de plaats van Dodeigne.

De nervositeit was bijzonder groot in en rond het stadion en dat was in de beginfase ook op het veld te zien. Aan bitse duels geen gebrek, maar echt grote kansen zagen we aanvankelijk niet. Erenbjerg kwam er een keertje dichtbij en Vossen kopte eens van dichtbij op doel, maar zij vonden Lathouwers op hun weg.

Vijf minuten voor tijd was het dan wél raak. Een gemeten voorzet van Paugain werd door Hedl staalhard tegen de touwen gekopt. Zulte Waregem op die manier bij de rust virtueel kampioen, RWDM verplicht om te komen.

Dat deden ze ook na de pauze, maar van der Gouw stond op de eerste kansen pal. Halfweg de tweede helft kwam Essevee via Tanghe en vooral Vossen erg dicht bij de 2-0, maar het was aan de overkant Biron die de gelijkmaker tegen de touwen drukte.

Ongelooflijke stress

En dus kregen we nog twintig minuten hyperspanning, want ook in Lommel - La Louvière was op dat moment nog niet duidelijk hoeveel punten De Wolven zouden pakken. Een nagelbijter tot de allerlaatste seconden?

En toen was er Jelle Vossen. Met zijn vijftiende van het seizoen wist hij het verschil te maken: in het straatje gestuurd en een mooi stiftertje over Lathouwers. Essevee zo kampioen. Door de 1-2 zege van La Louvière werd RWDM amper derde en moet het naar de play-offs.