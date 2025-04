🎥 Het moment waarop Zulte Waregem kampioen werd in woord en beeld

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem is kampioen. En daar is iedereen uiteraard heel erg blij mee. Ook de coach was een erg gelukkig man na het laatste fluitsignaal. De supporters waren dan weer door het dolle heen. De Jupiler Pro League is de volgende uitdaging.

Zulte Waregem won in eigen huis met 2-1 van RWDM. Een laat doelpunt van Jelle Vossen was voldoende voor de titel en bijhorende promotie naar de Jupiler Pro League. De supporters van Essevee bestormden meteen het veld, spelers én coach waren achteraf door het dolle heen. Daarna was er ook meteen de huldiging in het stadion en de overhandiging van de beker uit handen van Lorin Parys en Vincent Mannaert. Zulte Waregem kampioen #ZWARWDM #ZWARWD pic.twitter.com/hPXP9zOau9 — Aernout (@AernoutVL) April 19, 2025 Ook coach Sven Vandenbroeck had het bijna niet meer. "Ik ben volledig leeg na een jaar hard werken voor dit moment. Ik ben in de laatste tien minuten een jaar ouder geworden." Coach staat open voor verlengd avontuur "Dit was een heel mooi moment voor mij. Wat de toekomst brengt? Natuurlijk wil ik graag met Zulte Waregem aan de slag in eerste klasse. Ik sta er zeker voor open." De sociale media-cel van Zulte Waregem kwam overigens ook nog met een grapje uit FC De Kampioenen wat Essevee betreft: "Die spelen wel in eerste klas hé."