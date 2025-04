📷 'Zulte Waregem heeft eerste transfer voor Jupiler Pro League al beet'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem werd vrijdagavond kampioen in de Challenger Pro League. Volgend jaar spelen de West-Vlamingen weer op het hoogste niveau.

Essevee maakt zijn comeback in de Jupiler Pro League. Het was spannend tot de allerlaatste minuten, maar Zulte Waregem slaagde wel in zijn opzet.

En meteen is al te horen dat een eerste transfer voor volgend seizoen rond is. Tobias Hedl, de aanvaller die gehuurd werd van Rapid Wenen, blijft bij Zulte Waregem.

De club had een aankoopoptie in de deal met de Oostenrijkse club. Bij een bepaald aantal gespeelde wedstrijden werd die automatisch bereikt te zijn.

En dat is het geval, zo laat journalist Eric Niederseer op zijn sociale media weten. Hedl blijft dus tot 2027 onder contract, met een optie voor een extra jaar.

De hamvraag bij de supporters dezer dagen is echter of Jelle Vossen aan boord blijft. De topschutter uit 1B zou dit weekend nog duidelijk maken hoe het zit met zijn toekomst.