RWDM in zak en as na misgelopen promotie: crisisoverleg na dramatische ontknoping, wankelt de stoel van Ferrera?

RWDM zit in zak en as na de misgelopen promotie in de Challenger Pro League. Zaterdagochtend vond er al een crisisoverleg plaats om de situatie rond coach Yannick Ferrera te bespreken.

Het kon niet slechter lopen voor RWDM de laatste weken. De Brusselaars stonden de laatste zes speeldagen op kop van het klassement, maar na een waar drama grepen ze zelfs naast de promotie. Er werd met 2-1 verloren op het veld van Zulte Waregem, terwijl RAAL La Louvière met 1-2 ging winnen tegen Lommel. Extra pijnlijk aangezien RWDM als leider, en dus virtueel kampioen, aan de speeldag begon. Bovendien liet de club het in de weken voordien ook al na om te promoveren, wat afgelopen weekend bij een zege was gebeurd. Dit kan en zal allemaal geen goede impact hebben op RWDM. Volgens Sacha Tavolieri vond er zaterdagochtend al een crisisoverleg plaats op de kantoren van de club. Hier werd de situatie van coach Yannick Ferrera besproken. Meer informatie zal ongetwijfeld snel volgen. RWDM moet nu de Promotion Play-offs spelen en maakt op die manier nog wel kans op een ticket voor 1A.