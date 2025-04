De opvallende redenen voor het vertrek van Yannick Ferrera: RWDM bevestigt het grote nieuws en komt met uitleg

Het is officieel: Yannick Ferrera is niet langer de coach van RWDM. Een beslissing die deels van de coach zelf komt. Igor De Camargo neemt voorlopig over.

De nederlaag van RWDM op bezoek bij Zulte Waregem - en eigenlijk de 1/9 van de afgelopen weken - laat zijn sporen na in Molenbeek. Het heeft Yannick Ferrera uiteindelijk zelfs zijn job gekost.

Een beslissing die misschien als vreemd kan overkomen, maar in onderling overleg is genomen, zoals wordt verduidelijkt in het persbericht van RWDM. "Hoewel het een moeilijke beslissing was, werd die in onderling overleg genomen in een sfeer van respect en sereniteit", klinkt het bij Maxime Vossen, CEO van de club.

"Yannick Ferrera is van mening dat het in de huidige context beter is om plaats te maken, zodat het team een nieuwe impuls kan krijgen in aanloop naar deze grote uitdaging: de eindronde van de 1B Pro League."

"We hebben alle vertrouwen in Igor De Camargo, die de groep door en door kent, en ondanks de grote teleurstelling van afgelopen vrijdag, rekenen we op onze supporters op donderdag 24 april voor de wedstrijd in Lokeren", besluit Vossen.

RWDM heeft nu via de Promotion Play-offs nog één kans om een ticket te scoren voor de Jupiler Pro League. Op 24 april wordt de heenwedstrijd van de halve finales gespeeld op het veld van Lokeren-Temse. De terugmatch zal op 27 april doorgaan.