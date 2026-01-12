Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

Zondag was er in Spanje de Supercopa tussen Real Madrid en FC Barcelona. De Madrilenen verloren die wedstrijd en dat heeft nu ook voor ernstige gevolgen gezorgd. Xabi Alonso is niet langer coach van De Koninklijke.

"Real Madrid C.F. maakt bekend dat in onderling overleg tussen de club en Xabi Alonso is besloten zijn dienstverband als hoofdtrainer te beëindigen", aldus Real Madrid op haar webstek in een stevig statement vanuit de club.

"Xabi Alonso zal altijd de genegenheid en bewondering van alle Real Madrid-fans blijven genieten, omdat hij een Real Madrid-legende is en altijd de waarden van onze club heeft belichaamd. Real Madrid zal altijd zijn thuis blijven."

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

"Onze club bedankt Xabi Alonso en zijn gehele technische staf voor hun werk en toewijding gedurende deze periode en wenst hen veel succes in dit nieuwe hoofdstuk van hun leven", gaat De Koninklijke verder in het bericht.

De nederlaag in de Supercopa tegen FC Barcelona op zondagavond is dus de druppel geworden die de emmer bij de Koninklijke heeft doen overlopen. Daartoe hebben ze besloten om Xabi Alonso op straat te zetten.





Na amper 34 wedstrijden komt er zo al meteen een einde aan de samenwerking tussen Real Madrid en Xabi Alonso. Na de 3-2 nederlaag tegen Barcelona kan De Koninklijke op zoek naar een nieuwe oefenmeester.