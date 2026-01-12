'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Monaco heeft geen enkele keuze meer dit seizoen en zoekt snelle versterking voor de defensie. Wout Faes staat in het vizier van de club. Sébastien Pocognoli moet improviseren om de defensie op te stellen.

Sébastien Pocognoli bevindt zich in een moeilijke situatie voor de wedstrijd tegen Lorient. Met de blessures van Christian Mawissa en Mohammed Salisu - naast de schorsing van Thilo Kehrer - moet de Belgische trainer improviseren in de centrale defensie.

Pocognoli heeft versterking nodig bij AS Monaco

Alleen Eric Dier is beschikbaar om tussen de palen te staan, waardoor de club met spoed moet versterken. Volgens informatie van Foot Mercato zou de oplossing uit Engeland komen met de komst van Rode Duivel Wout Faes.

Volgens L'Équipe zijn de onderhandelingen met Leicester City zelfs al zeer gevorderd voor een huur met een aankoopoptie tussen 5 en 10 miljoen euro. De Belg zou dinsdag zijn koffers in Monaco kunnen zetten.

Rode Duivel Wout Faes snel naar AS Monaco

De Rode Duivel stapt niet op onbekend terrein, aangezien hij enkele jaren geleden al in de Ligue 1 speelde. Zijn passage bij Reims had hem laten kennismaken met de Franse competitie en dat beviel hem wel.


AS Monaco rekent op Faes om zich te versterken zonder al te veel na te denken. De verdediger zou van dit nieuwe podium kunnen profiteren om zijn internationale carrière nieuw leven in te blazen, aangezien Rudi Garcia momenteel niet meer op hem rekent.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
FA Cup
FA Cup Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Monaco
Sébastien Pocognoli
Wout Faes

Meer nieuws

Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

23:01
Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

22:00
Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

22:30
Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

19:00
1
Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

21:40
🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

21:20
Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

21:00
1
Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

20:20
'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

20:00
1
Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

20:40
JPL-club wil Anderlecht verlossen van overbodige Ashimeru, onderhandelingen aan de gang

JPL-club wil Anderlecht verlossen van overbodige Ashimeru, onderhandelingen aan de gang

15:33
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

18:40
De stoerste Belgische ex-voetballer met tranen in de ogen: "Het kan nauwelijks beter"

De stoerste Belgische ex-voetballer met tranen in de ogen: "Het kan nauwelijks beter"

17:30
Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

19:40
1
Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

18:20
Romelu Lukaku over zijn terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil de echte nog winnen"

Romelu Lukaku over zijn terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil de echte nog winnen"

18:00
Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht"

Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht"

17:45
3
Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

19:20
3
Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

18:40
1
Ook Belg uit de Eredivisie en speler van Olivier Renard's ex-club worden genoemd bij Anderlecht

Ook Belg uit de Eredivisie en speler van Olivier Renard's ex-club worden genoemd bij Anderlecht

16:00
1
De doelen van Sven Vandenbroeck: "Dat zul je me niet horen zeggen"

De doelen van Sven Vandenbroeck: "Dat zul je me niet horen zeggen"

18:10
Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

13:00
Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende"

Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende"

16:30
3
De ongelooflijke statistiek die Vincent Kompany naast de wereldtop van de trainers plaatst

De ongelooflijke statistiek die Vincent Kompany naast de wereldtop van de trainers plaatst

17:00
Engelse, Italiaanse en Duitse interesse: OH Leuven hakt knoop door

Engelse, Italiaanse en Duitse interesse: OH Leuven hakt knoop door

16:45
1
Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent" Interview

Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent"

15:15
2
Hoe zit het nu met aanwinst STVV? Al dagen in België, maar nog geen deal

Hoe zit het nu met aanwinst STVV? Al dagen in België, maar nog geen deal

15:45
Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven

Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven

14:49
Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

14:35
4
Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

14:16
Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd

Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd

14:01
DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

13:15
Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

13:30
7
Philippe Clement pakt uit met opvallende anekdote waarin zijn vrouw rol speelt

Philippe Clement pakt uit met opvallende anekdote waarin zijn vrouw rol speelt

11:00
'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

08:00
1
Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht Fan1880 Fan1880 over Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen' Real09 Real09 over Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis' Stigo12 Stigo12 over Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht" STAADBAL STAADBAL over Engelse, Italiaanse en Duitse interesse: OH Leuven hakt knoop door Stigo12 Stigo12 over Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom pief pief over Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1" FCB vo altijd FCB vo altijd over Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved