'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

Monaco heeft geen enkele keuze meer dit seizoen en zoekt snelle versterking voor de defensie. Wout Faes staat in het vizier van de club. Sébastien Pocognoli moet improviseren om de defensie op te stellen.

Sébastien Pocognoli bevindt zich in een moeilijke situatie voor de wedstrijd tegen Lorient. Met de blessures van Christian Mawissa en Mohammed Salisu - naast de schorsing van Thilo Kehrer - moet de Belgische trainer improviseren in de centrale defensie.

Pocognoli heeft versterking nodig bij AS Monaco

Alleen Eric Dier is beschikbaar om tussen de palen te staan, waardoor de club met spoed moet versterken. Volgens informatie van Foot Mercato zou de oplossing uit Engeland komen met de komst van Rode Duivel Wout Faes.

Volgens L'Équipe zijn de onderhandelingen met Leicester City zelfs al zeer gevorderd voor een huur met een aankoopoptie tussen 5 en 10 miljoen euro. De Belg zou dinsdag zijn koffers in Monaco kunnen zetten.

Rode Duivel Wout Faes snel naar AS Monaco

De Rode Duivel stapt niet op onbekend terrein, aangezien hij enkele jaren geleden al in de Ligue 1 speelde. Zijn passage bij Reims had hem laten kennismaken met de Franse competitie en dat beviel hem wel.



AS Monaco rekent op Faes om zich te versterken zonder al te veel na te denken. De verdediger zou van dit nieuwe podium kunnen profiteren om zijn internationale carrière nieuw leven in te blazen, aangezien Rudi Garcia momenteel niet meer op hem rekent.