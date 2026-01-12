Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

RFC Liège kan gerust ademhalen: hun Senegalese sensatie Oumar Diouf zal deze winter niet verkassen naar Standard. Ondanks eerdere interesse van de Rouches geven zij de voorkeur aan een ander profiel en lijkt de gevraagde transfersom niet haalbaar voor de club.

De 22-jarige aanvaller maakte sinds zijn komst bij Liège een vliegende start in de Challenger Pro League. Met acht doelpunten staat hij al in de top vijf van de competitie, zonder dat hij een aanpassingsperiode nodig had. Al tijdens de voorbereiding liet hij een sterke indruk achter.

Diouf trok al snel de aandacht van meerdere Belgische clubs, en ook buitenlandse teams hielden zijn naam in de gaten. Sint-Truiden en Gent toonden als eerste concreet interesse, terwijl ook Qarabag en Ferencváros het profiel van de aanvaller volgen.

Standard laat het dossier Diouf liggen

Standard stapte later in het dossier, maar de gesprekken lijken nu te stokken. Enerzijds zoekt de club een klassieke vleugelspeler en past Diouf niet volledig in dat profiel. Anderzijds ligt de gevraagde transfersom van Liège voor een directe overname buiten bereik van Standard.

Gent en STVV staan daarentegen financieel sterker in de markt. RFC Liège vraagt iets minder dan 1,5 miljoen euro, een bedrag dat haalbaar is voor de clubs die hem echt willen binnenhalen. Voor Standard is het minder aantrekkelijk, zeker gezien hun focus op uitleenbeurten of vrije spelers deze winter.



Toch blijft het dossier dynamisch. Diouf kan Rocourt nog deze winter verlaten en Gent lijkt het meest concreet om de kans te grijpen, mogelijk als vervanger van Dante Vanzeir. Standard richt zich ondertussen op een echte flankaanvaller en blijft vertrouwen op de bestaande kern.