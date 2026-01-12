Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

Radja Nainggolan mogen we gerust een cultheld noemen. De gewezen Rode Duivel die momenteel het mooie weer maakt bij Lokeren heeft al heel wat jaren ervaring als profvoetballer.

Na een hele lange carrière bij diverse Italiaanse (top)clubs is Radja Nainggolan ondertussen al een paar jaar terug in ons land. Hij speelde voor Royal Antwerp FC en momenteel maakt hij het mooie weer in de Challenger Pro League bij Lokeren.

De voorbije jaren (zeg maar stilaan decennia) ging het ook al te vaak over de voorbeeldfunctie van Radja Nainggolan. De voetballer pleegt al eens een sigaretje te roken na een wedstrijd bijvoorbeeld.

Het perfecte boekje volgens de Vlamingen

“In de buurt vanwaar ik vandaag kom, kijken de jongens naar mij op. Ik probeer ze van het straat te houden en ik hoop dat ze er iets kunnen van maken of in het voetbal kunnen raken”, aldus Nainggolan in Take a seat.

“Zij gaan me nooit judgen voor wat ik buiten het veld doe of voor mijn karakter. De ‘Vlamingen’ hebben altijd hun perfecte plaatje met dingen die je niet mag zeggen of doen, of dat je geen glaasje mag drinken of een sigaretje roken …”

Radja Nainggolan wil een voorbeeld zijn voor de jeugd

“Stel dat ik elke week de pannen van het dak zou spelen bij Club Brugge? Wie zou mij dan judgen omdat ik een sigaretje rook of dat ik een glaasje alcohol drink? Als mijn bedrijf miljoenen zou genereren, dan mogen al mijn werknemers zat zijn, zolang alles goed gaat.”





“Een voorbeeld zijn voor de jeugd? De ouders moeten hun kinderen opvoeden. Ik moet enkel een voorbeeld zijn in de groene rechthoek, op het veld. Verder niet”, is Nainggolan zeer duidelijk. “Ik probeer mijn voetbalervaring nu door te geven. Ik shot voor mijn plezier en wil jongeren ondersteunen. Ik heb zatte trainingen gehad, maar ik miste nooit een training en was zelden geblesseerd.”