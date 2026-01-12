Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

L'Union Saint-Gilloise vervolgt zijn transferperiode met de komst van Massiré Sylla, de 21-jarige Senegalese verdediger die in Noorwegen tot speler van het jaar werd verkozen. Het blijft zich zo roeren op de arbeidsmarkt en haalt opnieuw een interessante speler in huis.

De wintermercato van Union Saint-Gilloise draait op volle toeren. Na de officiële bekendmaking van aanvaller Mateo Biondic en binnenkort Besfort Zeneli, heeft de Brusselse club zojuist een derde slag op de transfermarkt geslagen.

Drie keer is scheepsrecht

Deze keer versterkt Union zich defensief met de komst van Massiré Sylla, althans volgens Het Nieuwsblad. De 21-jarige Senegalees verlaat de Noorse club Lyn om Brussel te vervoegen. Dat is niet zomaar iemand, want hij werd in 2025 uitgeroepen tot beste speler van de Noorse competitie.

Om zijn diensten in te huren, hebben de Brusselse bestuurders niet geaarzeld om in de buidel te tasten. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 600.000 euro, maar Union betaalde 1,5 miljoen euro. Hij heeft zojuist een langdurig contract getekend tot 2030.

Medische testen op dinsdag

De jonge Senegalees wordt deze dinsdag verwacht om medische testen te ondergaan voordat hij officieel zijn nieuwe tenue aantrekt. Als de directie zich niet heeft vergist in zijn zaak, zou hij een van de nieuwe pijlers van de defensie kunnen worden.



Union blijft talenten ontdekken op plaatsen waar niemand ze verwacht, en zet in op jeugd en frisheid. Deze keer dus ook in Noorwegen bij een club die ondertussen in de Noorse tweede klasse is verzeild geraakt.