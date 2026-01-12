🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

Manchester United is vroeger dan verwacht uit de FA Cup geknikkerd door Brighton & Hove Albion. En dat bij Darren Fletcher zijn eerste optreden op de bank. Het is zo ook meteen een competitie minder voor Senne Lammens om in te schitteren. Al liep het tegen Brighton flink verkeerd.

Manchester United verlaat de FA Cup na een nederlaag tegen Brighton 1-2 op Old Trafford. Voor zijn eerste optreden op de bank heeft Darren Fletcher het verwachte 'wonder' niet waargemaakt voor zijn supporters. Met deze uitschakeling nemen The Red Devils afscheid van alweer een beker dit seizoen.

Stevige blunder van Senne Lammens

Senne Lammens kreeg het tijdens deze ontmoeting erg warm. De Belgische doelman maakte zijn eerste grote fout sinds hij basisspeler is door de bal rechtstreeks terug te spelen naar Danny Welbeck. Gelukkig miste de aanvaller en werd het doel net vermeden.

Brighton was steviger en efficiënter in het spel. Brajan Gruda opende de score en bediende Welbeck voor het tweede doelpunt. The Mancunians oogden verloren en zonder ideeën tijdens een groot deel van de avond.

Zirkzee probeerde de bakens te verzetten, maar ...

De voormalige Anderlecht-speler Joshua Zirkzee bracht de achterstand aan het eind van de wedstrijd terug. Maar de uitsluiting van Shea Lacey had de laatste hoop van United gedood. Tien tegen elf was de kloof te groot.

Een harde klap voor Fletcher, die zijn aanstelling begint met een thuisnederlaag. Het team heeft nog niet het juiste ritme gevonden. Er zal zeer snel gereageerd moeten worden om te voorkomen dat het seizoen uitmondt in een fiasco.

