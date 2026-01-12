Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

Er is de voorbije weken al heel wat te doen geweest over Griffin Yow. Die stond (en staat) in de belangstelling van vele Belgische topclubs. Toch lijkt het erop dat hij een heel andere weg zal gaan inslaan.

Griffin Yow staat de laatste weken plots nadrukkelijk in de belangstelling. De kans bestaat dat de Amerikaan deze winter al vertrekt en die kans lijkt zelfs steeds groter te worden nu ook teams uit andere landen dan het onze aandacht voor hem hebben.

KAA Gent, Union SG en Club Brugge grijpen naast Griffin Yow

KAA Gent en Union SG lieten eerst hun oog vallen op de flankaanvaller van KVC Westerlo. Enkele dagen geleden voegde ook Club Brugge zich bij het lijstje van geïnteresseerde clubs, waardoor de teller op drie Belgische teams staat.

Het contract van Yow loopt eind juni af en dus bekijkt ook blauw-zwart de mogelijkheid om hem komende zomer gratis over te nemen. Voor Westerlo lijkt deze transferperiode de laatste kans te zijn om te cashen op Yow.

Griffin Yow kiest voor Amerikaans avontuur

De Amerikaan zou zelf ook liever deze winter al vertrekken uit de Kempen. En daar profiteren nu ook teams uit het buitenland van. Met name New England Revolution heeft volgens Amerikaanse bronnen interesse in hem.

Lees ook... Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende"›

Volgens Gazet van Antwerpen wordt daarbij bevestigd dat er een bod van zo'n 350.000 euro zal neergelegd worden voor Griffin Yow. Dat moet voldoende zijn om Westerlo te overtuigen om hun laatste kans op geldgewin te gebruiken.