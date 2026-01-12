Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

Olivier Deschacht is voor de rechtbank verschenen na een nieuwe verkeersovertreding. De voormalige speler van Anderlecht zal een maand lang niet mogen rijden. Daarmee heeft hij een pittige straf gekregen.

Olivier Deschacht zal het een maand lang zonder auto moeten zien te rooien. De politierechtbank van Gent heeft dat maandag beslist, nadat de voormalige speler betrapt is met zijn telefoon in de hand aan het stuur in februari vorig jaar.

Dure fout van ex-speler Anderlecht en Zulte Waregem

Een fout die duur uitpakt voor de voormalige verdediger van Anderlecht. Het verleden van de speler heeft de gerechtelijke macht geërgerd. Zoals Het Laatste Nieuws meldt, was hij eerder al vier keer veroordeeld voor verkeersovertredingen, met name voor rijden onder invloed.

De rechter heeft geen blad voor de mond genomen. Hij herinnerde Deschacht eraan dat zijn strafblad al behoorlijk vol begon te raken en dat het tijd was dat dit stopte. Daarom wilde hij ook meteen een stevig signaal uitsturen.

Geen cadeaus voor Deschacht in de rechtbank

Met zijn verleden wilde de rechtbank geen cadeau doen en koos ervoor hem strenger te straffen. En wie het niet wist: de boetes zullen ook hoger uitvallen. De regering wil het straffen bij snelheidsovertredingen en andere overtredingen aanscherpen.



De voormalige voetballer zal zich anders moeten organiseren voor zijn verplaatsingen. Hij had zijn functie als assistent-trainer van de Belgische beloften verlaten, maar werkt wel nog af en toe als consultant en analist.