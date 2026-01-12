Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

Brentford rondde gisteren de komst van de 18-jarige Belgische aanvaller Kaye Furo af. De jonge aanvaller komt over van Club Brugge en tekende een contract voor vijfenhalf jaar bij de Engelse club. Blauw-zwart hield er verrassend zo'n 10 miljoen aan over.

Furo doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge en maakte dit seizoen zijn debuut bij de A-kern. In totaal speelde hij acht wedstrijden voor de hoofdmacht en scoorde hij één keer. Zijn prestaties maakten hem tot een van de beloftevolle talenten van de Belgische competitie.

Coach Keith Andrews van Brentford is enthousiast over de nieuwe aanwinst. “Kaye is iemand die we al een tijdje volgen en we zijn echt blij dat we hem naar de club kunnen halen. Zijn kwaliteiten passen bij wat ik zoek en we kunnen hem hier verder ontwikkelen.”

Furo had een toekomst bij Club Brugge

Ook Ivan Leko, coach van Club Brugge, sprak over de transfer. “Natuurlijk had hij hier een toekomst. Kaye en zijn entourage hebben een andere keuze gemaakt. We wensen hem nu het allerbeste. Wellicht zullen we over enkele jaren weten of het een goede keuze is.”

Brentford staat dit seizoen boven verwachting in de Premier League, momenteel vijfde voor het bezoek aan Chelsea. Furo krijgt de kans om zich in een competitief en uitdagend Engels kampioenschap te bewijzen.

Lees ook... Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht"›

Het vertrek van Furo betekent een verlies voor Club Brugge, maar ook een kans om nieuwe talenten door te schuiven vanuit de eigen jeugdopleiding.