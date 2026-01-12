Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker
Foto: Via : @ProspectBelgium

De 21-jarige Belgische vleugelspeler Noah Saviolo heeft zaterdag de Portugese League Cup gewonnen met zijn ploeg Vitória Sport Clube, na een 2-1 overwinning in de finale tegen Braga. Hij heeft een verleden bij RSC Anderlecht, maar maakt nu grote sier in Portugal.

Als je Noah Saviolo nog niet kent: het gaat om een jonge Belgische speler die zich bij Anderlecht heeft ontwikkeld voordat hij bij de jeugdopleiding van LOSC en daarna bij Vitória SC in Portugal terechtkwam. Inmiddels is hij aangesloten bij het eerste elftal en heeft hij zijn eerste trofee gewonnen.

Indrukwekkend parcours van Noah Saviolo

De jonge Belg stond in de basis tijdens deze finale tegen Braga. Hij speelde maar liefst 78 minuten voordat hij uiteindelijk plaats moest maken en vervangen werd. Op dat moment stond het 1-1 in een toch wel pittige finale.

Slechts vijf minuten nadat de Belg het veld had verlaten, bezorgde Alioune Ndoye Vitória SC de overwinning door het doelpunt voor 2-1 te maken. Linksback João Mendes kreeg in de slotfase van de wedstrijd een rode kaart, maar dat veranderde niets aan de eindstand.

Eerste prijs voor Vitoria SC in Portugal

Vitória SC verraste door de Portugese League Cup te winnen. Het is de eerste trofee in de geschiedenis van de club in deze competitie. En daar heeft de jonge Belg dus ook aan weten te helpen bijdragen. Tot 2021 speelde hij nog bij paars-wit, ondertussen heeft hij een marktwaarde van zo'n 600.000 euro volgens Transfermarkt.


Het parcours van de ploeg, dat zevende staat in de Portugese competitie, is indrukwekkend omdat de formatie FC Porto uitschakelde in de kwartfinale, Sporting in de halve finale en Braga in de finale — drie clubs die meer dan ooit meestrijden om de titel in deze competitie.

