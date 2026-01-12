Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland
Foto: © Walfoot.be

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na te hebben gespeeld bij de jeugdopleidingen van KAS Eupen en Sporting Charleroi heeft de Luikenaar Amin Laoukili zijn eerste minuten in de Eredivisie gemaakt door in te vallen tijdens de blessuretijd van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard.

Tijdens zijn jeugd kwam Amin Laoukili langs bij AS Eupen en Sporting Charleroi, en hij maakte snel de keuze om België te verlaten om zijn kansen in Nederland te beproeven. Het was bij Roda JC dat hij zich vestigde om daar zijn opleiding af te ronden.

Na achtereenvolgens bij de U18- en daarna U21-teams te hebben gespeeld, tekende de Luikse speler in de zomer van 2024 bij Fortuna Sittard, met uitzicht op integratie in het eerste elftal op middellange termijn. Om dat te bereiken, moest hij eerst bewijzen wat hij bij de beloften van de club kon laten zien.

Taak volbracht voor Laoukili

Taak volbracht, aangezien de offensieve middenvelder onder meer zeven doelpunten maakte in de dertien eerste wedstrijden dit seizoen bij de U21. Zijn prestaties leverden hem zijn eerste oproep op bij de bank van het eerste elftal medio december, tijdens de KNVB Beker-wedstrijd tegen Almere City, wat aangeeft dat zijn debuut bij de A-kern dichterbij kwam.

Ook opgenomen in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen AZ Alkmaar tijdens de laatste wedstrijd van het kalenderjaar, koesterde Amin Laoukili de hoop binnenkort zijn eerste minuten bij de profs te maken. Dat is nu sinds deze zondagavond een feit.

Oud-Rouches als teamgenoten

De jonge Belg kwam erin in de blessuretijd van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard (2-2), gemarkeerd door twee goals van Mathis Suray voor de Eagles. Hij kwam in het veld toen de stand 2-1 was, tegelijk met de voormalige Rouche Alen Halilovic, en gaf vanaf het veld de assist voor de gelijkmaker van zijn ploeggenoot Justin Hubner in de laatste momenten van de partij, op een beslissende pass van dezelfde Halilovic.

Lees ook... Anderlecht had geen vertrouwen in hem: deze speler ontploft en staat op het punt een nieuwe stap te zetten

Na een positieve indruk te hebben gemaakt tijdens de oefenwedstrijden met de profkern, kon Amin Laoukili zo zijn grote debuut maken bij de senioren. Hij is slechts 20 jaar oud en dus zou hij meer kansen moeten krijgen om zich tot het einde van het seizoen te bewijzen en zich aan te sluiten bij de brede groep Belgische spelers die elke week het veld van de Eredivisie betreden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Go Ahead Eagles
Laoukili Amin

Meer nieuws

Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

23:01
'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

22:45
Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

18:40
Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

21:40
Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

22:00
Anderlecht had geen vertrouwen in hem: deze speler ontploft en staat op het punt een nieuwe stap te zetten

Anderlecht had geen vertrouwen in hem: deze speler ontploft en staat op het punt een nieuwe stap te zetten

11:40
🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

21:20
Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

21:00
1
Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

19:40
1
Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

20:20
'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

20:00
1
Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

18:20
Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

19:00
1
Ook Belg uit de Eredivisie en speler van Olivier Renard's ex-club worden genoemd bij Anderlecht

Ook Belg uit de Eredivisie en speler van Olivier Renard's ex-club worden genoemd bij Anderlecht

16:00
1
Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende"

Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende"

16:30
3
Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

19:20
3
Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

18:40
1
Romelu Lukaku over zijn terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil de echte nog winnen"

Romelu Lukaku over zijn terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil de echte nog winnen"

18:00
De stoerste Belgische ex-voetballer met tranen in de ogen: "Het kan nauwelijks beter"

De stoerste Belgische ex-voetballer met tranen in de ogen: "Het kan nauwelijks beter"

17:30
Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht"

Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht"

17:45
3
De doelen van Sven Vandenbroeck: "Dat zul je me niet horen zeggen"

De doelen van Sven Vandenbroeck: "Dat zul je me niet horen zeggen"

18:10
Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

14:35
4
De ongelooflijke statistiek die Vincent Kompany naast de wereldtop van de trainers plaatst

De ongelooflijke statistiek die Vincent Kompany naast de wereldtop van de trainers plaatst

17:00
Engelse, Italiaanse en Duitse interesse: OH Leuven hakt knoop door

Engelse, Italiaanse en Duitse interesse: OH Leuven hakt knoop door

16:45
1
Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

13:30
7
JPL-club wil Anderlecht verlossen van overbodige Ashimeru, onderhandelingen aan de gang

JPL-club wil Anderlecht verlossen van overbodige Ashimeru, onderhandelingen aan de gang

15:33
Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent" Interview

Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent"

15:15
2
Hoe zit het nu met aanwinst STVV? Al dagen in België, maar nog geen deal

Hoe zit het nu met aanwinst STVV? Al dagen in België, maar nog geen deal

15:45
DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

13:15
Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven

Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven

14:49
Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

14:16
Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

12:40
'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

10:30
Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd

Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd

14:01
Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht Fan1880 Fan1880 over Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen' Real09 Real09 over Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis' Stigo12 Stigo12 over Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht" STAADBAL STAADBAL over Engelse, Italiaanse en Duitse interesse: OH Leuven hakt knoop door Stigo12 Stigo12 over Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom pief pief over Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1" FCB vo altijd FCB vo altijd over Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved