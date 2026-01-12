Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

Na te hebben gespeeld bij de jeugdopleidingen van KAS Eupen en Sporting Charleroi heeft de Luikenaar Amin Laoukili zijn eerste minuten in de Eredivisie gemaakt door in te vallen tijdens de blessuretijd van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard.

Tijdens zijn jeugd kwam Amin Laoukili langs bij AS Eupen en Sporting Charleroi, en hij maakte snel de keuze om België te verlaten om zijn kansen in Nederland te beproeven. Het was bij Roda JC dat hij zich vestigde om daar zijn opleiding af te ronden.

Na achtereenvolgens bij de U18- en daarna U21-teams te hebben gespeeld, tekende de Luikse speler in de zomer van 2024 bij Fortuna Sittard, met uitzicht op integratie in het eerste elftal op middellange termijn. Om dat te bereiken, moest hij eerst bewijzen wat hij bij de beloften van de club kon laten zien.

Taak volbracht voor Laoukili

Taak volbracht, aangezien de offensieve middenvelder onder meer zeven doelpunten maakte in de dertien eerste wedstrijden dit seizoen bij de U21. Zijn prestaties leverden hem zijn eerste oproep op bij de bank van het eerste elftal medio december, tijdens de KNVB Beker-wedstrijd tegen Almere City, wat aangeeft dat zijn debuut bij de A-kern dichterbij kwam.

Ook opgenomen in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen AZ Alkmaar tijdens de laatste wedstrijd van het kalenderjaar, koesterde Amin Laoukili de hoop binnenkort zijn eerste minuten bij de profs te maken. Dat is nu sinds deze zondagavond een feit.

Oud-Rouches als teamgenoten

De jonge Belg kwam erin in de blessuretijd van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard (2-2), gemarkeerd door twee goals van Mathis Suray voor de Eagles. Hij kwam in het veld toen de stand 2-1 was, tegelijk met de voormalige Rouche Alen Halilovic, en gaf vanaf het veld de assist voor de gelijkmaker van zijn ploeggenoot Justin Hubner in de laatste momenten van de partij, op een beslissende pass van dezelfde Halilovic.



Na een positieve indruk te hebben gemaakt tijdens de oefenwedstrijden met de profkern, kon Amin Laoukili zo zijn grote debuut maken bij de senioren. Hij is slechts 20 jaar oud en dus zou hij meer kansen moeten krijgen om zich tot het einde van het seizoen te bewijzen en zich aan te sluiten bij de brede groep Belgische spelers die elke week het veld van de Eredivisie betreden.