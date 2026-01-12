'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het hing al even in de lucht, maar nu is het een kwestie van uren of dagen voor het helemaal in kannen en kruiken zal zijn: Hyun-seok Hong komt opnieuw voetballen in de Planet Group Arena. Hij komt op huurbasis naar Gent.

KAA Gent wil in 2026 opnieuw de weg naar de top inzetten met nieuwe coach Rik De Mil. Die had de voorbije weken toch wel om versterking gevraagd, nadat hij een analyse had gemaakt van hoe de kern in elkaar zat.

Met onder meer Dante Vanzeir naar Cercle Brugge en Omri Gandelman naar Lecce werden al een paar snedige uitgaande transfers gedaan, maar ook aan inkomende zijde moet er heel wat gebeuren deze winter, zo blijkt.

KAA Gent haalt Hyun-seok Hong opnieuw in huis

Met Hyun-seok Hong lijkt een eerste transfer alvast op punt te staan. Anderhalf jaar geleden trok hij van Gent naar Mainz, maar daar komt hij weinig aan spelen toe. Ook een uitleenbeurt aan Nantes de voorbije maanden bracht geen soelaas.

Daarom gaan de Duitsers hem nu voor zes maanden uitlenen aan KAA Gent. Dat zal gebeuren zonder een aankoopoptie, weet Florian Plettenberg. Het contract van de speler in Mainz loopt nog door tot juni 2028. 

De Zuid-Koreaanse offensieve middenvelder kwam in augustus 2022 over van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en maakte meteen indruk in de Pro League met 18 goals en 20 assists in een dikke honderd wedstrijden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KAA Gent
Nantes

Meer nieuws

Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

23:01
'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

22:45
Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

22:30
Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

21:40
Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

22:00
🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

21:20
Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

21:00
1
Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

20:40
Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

19:40
1
Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

20:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

18:40
Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

19:00
1
Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

18:40
1
Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

19:20
3
Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

18:20
Romelu Lukaku over zijn terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil de echte nog winnen"

Romelu Lukaku over zijn terugkeer naar Anderlecht: "Ik wil de echte nog winnen"

18:00
De stoerste Belgische ex-voetballer met tranen in de ogen: "Het kan nauwelijks beter"

De stoerste Belgische ex-voetballer met tranen in de ogen: "Het kan nauwelijks beter"

17:30
Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht"

Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht"

17:45
3
De doelen van Sven Vandenbroeck: "Dat zul je me niet horen zeggen"

De doelen van Sven Vandenbroeck: "Dat zul je me niet horen zeggen"

18:10
De ongelooflijke statistiek die Vincent Kompany naast de wereldtop van de trainers plaatst

De ongelooflijke statistiek die Vincent Kompany naast de wereldtop van de trainers plaatst

17:00
Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende"

Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende"

16:30
3
Engelse, Italiaanse en Duitse interesse: OH Leuven hakt knoop door

Engelse, Italiaanse en Duitse interesse: OH Leuven hakt knoop door

16:45
1
Ook Belg uit de Eredivisie en speler van Olivier Renard's ex-club worden genoemd bij Anderlecht

Ook Belg uit de Eredivisie en speler van Olivier Renard's ex-club worden genoemd bij Anderlecht

16:00
1
JPL-club wil Anderlecht verlossen van overbodige Ashimeru, onderhandelingen aan de gang

JPL-club wil Anderlecht verlossen van overbodige Ashimeru, onderhandelingen aan de gang

15:33
Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent" Interview

Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent"

15:15
2
Hoe zit het nu met aanwinst STVV? Al dagen in België, maar nog geen deal

Hoe zit het nu met aanwinst STVV? Al dagen in België, maar nog geen deal

15:45
Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven

Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven

14:49
Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

14:35
4
Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

14:16
Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

13:30
7
Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd

Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd

14:01
Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

13:00
DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

13:15
Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

12:40
Hoe zit het met de transfer van Zakaria El Ouahdi?

Hoe zit het met de transfer van Zakaria El Ouahdi?

12:20
Verliest STVV één van zijn sterkhouders? Buitenlandse clubs klaar om door te duwen

Verliest STVV één van zijn sterkhouders? Buitenlandse clubs klaar om door te duwen

12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 16
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3-3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 2-2 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
FC St. Pauli FC St. Pauli Uitg RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 2-1 Hamburger SV Hamburger SV
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2-2 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen Uitg 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 4-0 FC Augsburg FC Augsburg
Bayern München Bayern München 8-1 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht Fan1880 Fan1880 over Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen' Real09 Real09 over Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis' Stigo12 Stigo12 over Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht" STAADBAL STAADBAL over Engelse, Italiaanse en Duitse interesse: OH Leuven hakt knoop door Stigo12 Stigo12 over Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom pief pief over Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1" FCB vo altijd FCB vo altijd over Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved