'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

Het hing al even in de lucht, maar nu is het een kwestie van uren of dagen voor het helemaal in kannen en kruiken zal zijn: Hyun-seok Hong komt opnieuw voetballen in de Planet Group Arena. Hij komt op huurbasis naar Gent.

KAA Gent wil in 2026 opnieuw de weg naar de top inzetten met nieuwe coach Rik De Mil. Die had de voorbije weken toch wel om versterking gevraagd, nadat hij een analyse had gemaakt van hoe de kern in elkaar zat.

Met onder meer Dante Vanzeir naar Cercle Brugge en Omri Gandelman naar Lecce werden al een paar snedige uitgaande transfers gedaan, maar ook aan inkomende zijde moet er heel wat gebeuren deze winter, zo blijkt.

KAA Gent haalt Hyun-seok Hong opnieuw in huis

Met Hyun-seok Hong lijkt een eerste transfer alvast op punt te staan. Anderhalf jaar geleden trok hij van Gent naar Mainz, maar daar komt hij weinig aan spelen toe. Ook een uitleenbeurt aan Nantes de voorbije maanden bracht geen soelaas.

🚨💥 Hyun-seok #Hong to KAA Gent – DONE DEAL ✔️



Hong joins KAA Gent on loan until the end of the season. He had previously been on loan at Nantes, where he saw limited playing time, and that loan has now been terminated.



Gent do NOT have a purchase option. Hong’s contract with… pic.twitter.com/duCR8Jwc7X — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 12, 2026

Daarom gaan de Duitsers hem nu voor zes maanden uitlenen aan KAA Gent. Dat zal gebeuren zonder een aankoopoptie, weet Florian Plettenberg. Het contract van de speler in Mainz loopt nog door tot juni 2028.





De Zuid-Koreaanse offensieve middenvelder kwam in augustus 2022 over van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en maakte meteen indruk in de Pro League met 18 goals en 20 assists in een dikke honderd wedstrijden.