Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

Niet alleen spelers zoals Ardon Jashari en Tessa Wullaert gingen met een gouden schoen naar huis. Opvallend was ook het schoeisel van Marc Coucke op het Gala van de Gouden Schoen.

De ondernemer en eigenaar van Anderlecht verscheen op de rode loper met een fluwelen blazer en een wit smokinghemd… maar zijn schoenen waren goudkleurig.

“Mijn sneakers zijn het enige hippe stuk aan mij”, grapte Coucke. “En dan heb je daarboven … mij.” Zijn statement-sneakers trokken meteen de aandacht, verfrissend anders dan de traditionele zwarte lakschoenen die je op gala’s ziet.

Marc Coucke is een fervent verzamelaar van sneakers

Het paar dat hij droeg, is een samenwerking tussen Nike en Louis Vuitton. Coucke onthult dat hij de schoenen al in maart 2024 kocht via het luxegoederenplatform Modalité Privé. “Toen ik ze zag, dacht ik meteen: als ik ze ergens kan dragen, dan is het toch wel op het Gala van de Gouden Schoen.”

Hoewel uniek, was het niet de eerste keer dat hij ze aanhad. “Een keer had ik ze al gedragen op een privéfeestje. Collectors zullen zeggen dat je zulke schoenen nooit mag dragen, maar ik draag ze graag. Voor mij is dat het belangrijkste.”



De waarde van het paar? Coucke houdt het vaag. “14.000 euro? Echt niet. Belange niet. Soms betaal je 200 euro voor een paar en een tijdje later is het 1.000 waard. Hoeveel deze nu waard zijn? Geen idee.”