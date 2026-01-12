Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

Het Gala van de Gouden Schoen is elk jaar opnieuw een beetje uitkijken naar wie er allemaal hoog is weten te eindigen. Maar ook onderaan het klassement vallen al eens de meest gekke dingen op. Het is ook dit seizoen niet anders.

Wordt de Gouden Schoen steeds meer een klucht? Het is alvast wat een aantal watchers steeds meer aan het opvallen is in ieder geval. Ook Evert Winkelmans was in een reactie via TikTok zeer kritisch op wat hij allemaal zag.

Dat de show alleen via een app van Het Laatste Nieuws te bekijken viel? Dat was voor hem al een doorn in het oog - het was dan ook opvallend dat de show niet meer op televisie was. "Het is misschien heel leuk voor de mensen die daar zijn, maar op een telefoon komt dat niet over."

"Ik heb het Belgisch voetbal op geen enkel moment de lucht ingeduwd zien worden", is hij streng. "Wat was dat met die nieuwe Hall of Fame? Er waren random momentjes, er was het verklappen dat Jashari daar zou zijn als winnaar, ..."

Supporters snappen een aantal stemmen absoluut niet

"Het was het niet. De beelden met Lukaku waren ook slecht en onderbelicht. We moeten terug naar de basics." En ook over een aantal van de stemmen was er veel te doen. Zo kregen onder meer Dolberg, Lammens en Castro-Montes nog punten in de tweede ronde, ook al vertrokken ze deze zomer.





Ook onder meer El Hadj kreeg nog punten, terwijl in de eerste ronde er ook al punten waren voor Thibaut Verlinden en nog een paar andere kornuiten. Gary Magnée kreeg ook een puntje in die eerste ronde. Opvallend, op z'n minst.

