Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

Het einde van de carrière van Matias Suarez komt plots wel heel dichtbij. De ex-speler van onder meer RSC Anderlecht lijkt niet meer in actie te gaan komen. Hij heeft onlangs nog een aanbieding geweigerd.

Het einde van de voetbalcarrière van Matias Suarez lijkt nabij. Hij zat al een paar maanden zonder club, nadat zijn contract bij Unión Española uit Chili afgelopen zomer ten einde kwam. En zo was het even wachten.

Einde verhaal voor Matias Suarez

Toch zijn er nog steeds spelers die hem graag in huis zouden willen halen, want de 37-jarige voetballer was volgens Zuid-Amerikaanse media zeer gegeerd. Onder meer door Racing de Nueva Italia uit de Argentijnse tweede klasse.

Dat aanbod werd echter afgewezen en dus was het afwachten wat Matias Suarez zou gaan doen. Aan El Doce TV heeft hij nu aangegeven dat hij waarschijnlijk gaat stoppen. Dat heeft Het Nieuwsblad onder meer vertaald.

Gouden Schoen 2012 stopt met voetballen

"Het is niet makkelijk deze woorden uit te spreken, want ik heb mijn hele leven niets anders gedaan en voel me nog erg verbonden met het voetbal, maar ik denk dat ik de beslissing heb genomen. Ik voelde me niet meer op het niveau om Racing te helpen promoveren en zij verdienen een goede speler. Uit respect voor hen heb ik de boot afgehouden en quasi besloten om te stoppen.”



Matías Suárez speelde tussen 2008 en 2016 173 wedstrijden voor Anderlecht en scoorde daarin vijftig keer. Hij won vier keer de titel met paars-wit en kon in 2012 ook een individuele prijs in ontvangst nemen met de Gouden Schoen.