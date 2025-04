"Ik had nog één doel en ik beloofde het aan mijn dochter": Emotionele Jelle Vossen reageert op sprookjesachtig einde van titelstrijd

Zulte Waregem is kampioen. En wie anders dan Jelle Vossen zorgde vijf minuten voor het einde van de wedstrijd voor het absolute delirium ... De spits maakte al heel wat mee in zijn carrière, maar was bijzonder aangedaan door de titel met Essevee.

Jelle Vossen die het winnende doelpunt maakt vijf minuten voor tijd en zo Zulte Waregem de titel weet te bezorgen? Dat schrijven enkel de allerbeste scenarioschrijvers. Maar het werd dus realiteit tegen RWDM. Twee jaar alles voor gegeven "Dit is echt ongelooflijk. Ik heb heel veel mooie momenten meegemaakt in mijn carrière, maar na de degradatie met Zulte Waregem had ik nog een groot doel om ze terug te brengen naar eerste klasse." "Ik heb er alles voor gegeven van mijn leven", aldus een emotionele Vossen. "Ik wilde die prijs echt hebben, nu lukt het. Ik maak de winning goal, je kan het niet mooier schrijven." Trots op deze ploeg "Ik denk nu aan mijn ouders, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn familie. Zij weten hoe graag ik het wou, ik had de titel beloofd aan mijn dochter." "Ik ben zo trots op deze ploeg en deze club. Het is nu vijf jaar dat ik hier speel. Het zijn moeilijke jaren geweest, maar dit maakt alles goed. Een heel emotionele avond. Ik denk dat we weinig gaan slapen, we hebben een heel weekend om te feesten."