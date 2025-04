RWDM neemt drastische beslissing na misgelopen promotie en zet coach Yannick Ferrera op straat

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het avontuur van Yannick Ferrera zit erop bij RWDM. De Belgische coach wordt ontslagen na het mislopen van de promotie.

Het is crisis bij RWDM na de misgelopen promotie. De Brusselaars verloren vrijdagavond op het veld van Zulte Waregem met 2-1. Omdat ook La Louvière zijn wedstrijd won tegen Lommel SK, greep RWDM zelfs naast de promotie.

En dat terwijl het al zes speeldagen op kop van het klassement stond. De Brusselaars begonnen dan ook als virtueel kampioen aan de laatste speeldag.

De dramatische wending die vrijdagavond plaatsvond heeft grote gevolgen voor Yannick Ferrera. De Belgische coach wordt volgens onze informatie ontslagen bij RWDM.

De Brusselse club zal zo zonder Ferrera beginnen aan de Promotion Play-offs. RWDM neemt het op 24 april om 20u30 op tegen Lokeren-Temse, op verplaatsing. De heenwedstrijd volgt op 27 april gespeeld om 19u15.

In totaal stond Ferrera 37 wedstrijden lang aan het roer van de club, sinds 23 maart 2024. Zijn laatste wedstrijd was er dus een in mineur. Hij pakte bovendien nog rood vanwege zijn hevige reactie naast het veld.