Dit staat spelers en fans van Zulte Waregem te wachten na promotie naar de Jupiler Pro League

Zulte Waregem speelt volgend seizoen weer in de Jupiler Pro League. De Boeren speelden vrijdagavond kampioen in de eigen Elindus Arena.

Het kon niet mooier lopen voor Zulte Waregem: Essevee won zelf van RWDM op de slotspeeldag en kon op die manier kampioen spelen en zich verzekeren van de promotie. En dit na enkele weken vol stress.

Want Zulte Waregem pakte één op zes in de twee weken voordien, waardoor het zichzelf bijzonder moeilijk maakte. RWDM geraakte de voorbije weken ook niet verder dan een één op zes, maar voor hen liep het een pak slechter af.

Essevee promoveert dus weer naar de Jupiler Pro League, en dat zal gevierd worden. De huldiging vindt zondag plaats, en daar deelde Zulte alle details over.

Om 14u zal de spelersbus zondag aankomen op het kerkplein in Zulte, waar de beker wordt voorgesteld. Na een uurtje vertrekken de spelers weer richting Waregem.

Daar begint het feest om 15u, de spelers komen ongeveer een halfuur later toe op de markt in Waregem. Nadat ook daar de beker wordt voorgesteld zal er nog lang gefeest worden. Tot 20u zorgt een DJ voor sfeer, terwijl er nadien ongetwijfeld door wordt gegaan in de lokale horeca.