Dé sleutelspeler van Genk: zijn statistieken bewijzen hoe belangrijk hij is en hoe erg hij gemist wordt als hij er niet is

Jarne Steuckers is in zijn eerste seizoen bij KRC Genk uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het elftal van coach Thorsten Fink. Met 8 doelpunten en 9 assists in 34 officiële wedstrijden is de 23-jarige middenvelder betrokken bij meer dan een kwart van Genks doelpuntenproductie.

Zijn afwezigheid door een enkelblessure werd dan ook duidelijk gevoeld in de recente topper tegen Club Brugge. Steuckers' spel kenmerkt zich door zijn verfijnde techniek, inzicht en precisie. Met een verwachte assists-waarde (xA) van 0,32 per 90 minuten behoort hij tot de top van de Jupiler Pro League op dit vlak.

Connectie met Tolu

Zijn samenwerking met spits Tolu Arokodare is bijzonder vruchtbaar gebleken; Arokodare profiteerde al vijf keer van Steuckers' nauwkeurige voorzetten, waarmee ze samen het meest productieve duo van de competitie vormen.

De linkspoot wordt vaak vergeleken met Arjen Robben vanwege zijn kenmerkende bewegingen vanaf de rechterflank naar binnen. Zijn vermogen om tussen de linies te opereren en de bal met precisie te verdelen, maakt hem tot een constante dreiging voor de tegenstander.

Met een schotnauwkeurigheid van bijna 69% en een conversieratio van 27,6% behoort hij tot de meest efficiënte schutters in de competitie. Coach Thorsten Fink, die Steuckers al kende van hun gezamenlijke tijd bij STVV, is een groot bewonderaar van zijn kwaliteiten.

Koopje

Fink beschouwt hem als een sleutelspeler in zijn tactische plannen en waardeert zijn vermogen om het spel te lezen en te beïnvloeden. De overstap van Steuckers naar Genk voor slechts 800.000 euro wordt dan ook gezien als een van de beste transfers van het seizoen.

Steuckers zelf is ambitieus en heeft zijn zinnen gezet op een toekomst in een competitie waar het spel technischer en tactischer is, wat volgens hem beter past bij zijn speelstijl. Zijn invloed op het spel van Genk is niet te onderschatten. Met gemiddeld 3,2 key passes en 6,24 voorzetten per 90 minuten creëert hij voortdurend kansen voor zijn teamgenoten. Zijn aanwezigheid op het veld zorgt voor dynamiek en creativiteit in het aanvallende spel van Genk.

De terugkeer van Steuckers zal dan ook cruciaal zijn in de komende wedstrijden, waarin Genk strijdt om de titel. Steuckers is uitgegroeid tot een van de meest waardevolle spelers in de Jupiler Pro League en dat weerspiegelt zich ook in zijn stijgende waarde.