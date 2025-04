'AS Roma weet welk bedrag (en het is de volle pot) moet opgehoest worden voor Saelemaekers, ondertussen is er meer interesse voor Rode Duivel'

AS Roma wil Alexis Saelemaekers definitief overnemen van AC Milan. De Romeinen zullen echter de volle pot moeten betalen voor de Rode Duivel.

AC Milan verhuurt Alexis Saelemaekers dit seizoen aan AS Roma. In de overeenkomst zit geen aankoopoptie vervat. En daar hebben de hoofdstedelingen wellicht al spijt van.

Saelemaekers is in Rome helemaal ontbolsterd. Meer zelfs: ook bij AC Milan wordt getwijfeld over onze landgenoot volgend seizoen geen rol van betekenis kan spelen. De flankspeler wil zelf bij AS Roma blijven.

Géén soldenverkoop

Al is Milan niét van plan om aan soldenverkoop te doen. De Italiaanse media weten dat I Rossoneri het prijskaartje aan Roma heeft overhandigd. De Romeinen moeten 25 miljoen euro op tafel gooien om Saelemaekers definitief binnen te halen.

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Saelemaekers op 17 miljoen euro. Roma heeft van Saelemaekers prioriteit gemaakt, maar hoopt nog enkele miljoenen van de vraagprijs af te pitsen.

Kapers op de kust

Al zijn er kapers op de kust. Ook AFC Fiorentina toont interesse, terwijl de prestaties van Saelemaekers eveneens tot in de Premier League zijn geraakt. Newcastle United en Nottingham Forest zijn bereid om onze landgenoot naar Engeland te halen.