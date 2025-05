Anderlecht richt pijlen op Canadese middenvelder die Ivan Leko heel goed kent

RSC Anderlecht zal deze zomer veel werk hebben om een competitieve kern te vormen. Vooral het middenveld zal versterking nodig hebben.

We weten dat het middenveld van Anderlecht deze zomer een grote verandering zal ondergaan. Leander Dendoncker lijkt niet te blijven na zijn uitleenbeurt, en er wordt gesproken over vertrek van Verschaeren, Leoni en Stroeykens.

Zelfs de komst van Cédric Hatenboer en de definitieve promotie van Nathan De Cat naar het eerste team lijken dus niet voldoende te zijn. Vooral omdat Majeed Ashimeru fysiek niet betrouwbaar is en Mats Rits niet meer op het vereiste niveau is om een onbetwiste basisspeler te zijn.

Kortom: Olivier Renard heeft werk te doen. En volgens Transfertfeed.com staat er een naam op zijn shortlist: die van Niko Sigur (21 jaar), middenvelder van Hajduk Split. Opgeleid bij Vancouver Whitecaps, kwam hij in 2021 naar Europa en tekende hij bij Radomlje in Slovenië. In 2022 tekende hij bij zijn thuisland Kroatië.

Een interessant detail is dat het onder leiding van Ivan Leko was dat Niko Sigur zijn debuut maakte in het A-team en ongeveer twintig wedstrijden speelde voor Hajduk Split. Sindsdien heeft hij zich gevestigd als een belangrijke basisspeler, met 32 wedstrijden dit seizoen gespeeld (3 doelpunten). Sigur is een puur defensieve middenvelder, die soms zelfs als centrale verdediger of rechtsback wordt opgesteld; de ideale vervanger voor Leander Dendoncker?

Niko Sigur was U21-international voor Kroatië, maar koos vorig jaar voor Canada (3 caps). Als bewijs van zijn erkende potentieel, wordt hij vertegenwoordigd door het gerenommeerde agentschap CAA Stellar, waar ook de zekere Mario Stroeykens te vinden is. Sigur wordt geschat op 4 miljoen euro door Transfermarkt en zal niet goedkoop zijn voor Hajduk Split.