Speler die 2 jeugdspelers in elkaar sloeg, reageert furieus: "Lachwekkende verzinsels"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nicolò Zaniolo heeft fel gereageerd op de zware aantijgingen van zijn ex-club AS Roma. De aanvaller wordt door Roma beschuldigd van fysiek wangedrag in de kleedkamer van hun jeugdteam, maar noemt het verhaal een "fantasierijke reconstructie" die ver van de waarheid ligt.

Het incident deed zich voor na een jeugdwedstrijd tussen Fiorentina en Roma. Zaniolo, die momenteel onder contract staat bij Galatasaray maar dit seizoen werd uitgeleend aan Fiorentina, bezocht de match en bracht na afloop een bezoek aan de kleedkamers. Roma beweert dat hij daar onder invloed was en een speler zou hebben geslagen.

Volgens de Romeinse club zou Zaniolo jeugdspeler Mattia Almaviva een klap hebben gegeven en ook Marco Litti hebben geduwd. De aantijgingen leidden tot veel commotie in Italië, waarop Zaniolo via sociale media besloot zich alsnog te verdedigen.

“Ik wilde aanvankelijk zwijgen over wat er maandag is gebeurd", schrijft de 25-jarige international. “Maar de hoeveelheid verzinsels en onwaarheden – zelfs van mijn voormalige club waarvoor ik nog genegenheid voel – is onaanvaardbaar. Hun verklaring bevat lachwekkende verzinsels die niets met de werkelijkheid te maken hebben.”

Zaniolo geeft toe dat hij de kleedkamers bezocht om oude bekenden te groeten, maar ontkent elke vorm van agressie. “Ik werd vijandig ontvangen, maar heb niemand fysiek iets aangedaan. Uit respect voor het lopende onderzoek wil ik daar voorlopig niets meer over kwijt.”

De speler bedankte Fiorentina, dat hem volgens eigen zeggen is blijven steunen. Deze zomer keert Zaniolo terug naar Galatasaray, waar zijn toekomst nog onduidelijk is.