Opvallend! De Bruyne had in de Premier League kunnen blijven, maar... weigerde

Kevin De Bruyne lijkt zijn toekomstplannen duidelijk te hebben uitgetekend. De middenvelder, die Manchester City na tien uiterst succesvolle seizoenen transfervrij verlaat, heeft bewust twee aanbiedingen uit de Premier League naast zich neergelegd.

Uit respect voor zijn tijd bij City wil hij niet meer voor een andere Engelse club uitkomen. Zowel Aston Villa als West Ham United hadden ambitieuze plannen om de 33-jarige Belg binnen te halen. Volgens talkSPORT zochten beide clubs contact met het kamp-De Bruyne in de hoop een opvallende overstap mogelijk te maken. De Bruyne bleef echter bij zijn standpunt: geen Premier League meer na City.

In plaats daarvan kiest De Bruyne voor een buitenlands avontuur. De aanvoerder van de Rode Duivels staat op het punt een contract te tekenen bij Napoli, waar hij volgens Fabrizio Romano een driejarig contract krijgt met een geleidelijke loonsopbouw en een aparte tekenbonus. De club hoopt de deal binnen 24 uur af te ronden.

Napoli troefde daarmee ook het Amerikaanse Chicago Fire af, dat al sinds april een aantrekkelijk voorstel op tafel had liggen. De keuze van De Bruyne voor Napoli heeft mogelijk ook te maken met sportieve ambities: hij wil nog op hoog niveau meedraaien voordat hij eventueel later richting de MLS trekt.

De Bruyne zou bij Napoli in een team terechtkomen met onder meer Romelu Lukaku, een vertrouwd gezicht van de nationale ploeg. De club wacht wel nog op duidelijkheid over de trainerspositie: Antonio Conte is in gesprek met het bestuur, maar ook Juventus zou opnieuw in hem geïnteresseerd zijn.

Bij Manchester City nemen ze ondertussen afscheid in stijl. De Bruyne krijgt een standbeeld bij het Etihad Stadium, naast iconen als Kompany, Agüero en Silva. Daarmee onderstrepen de Citizens zijn status als een van de grootste spelers uit de clubgeschiedenis.