Ex-JPL-coach moet beter doen dan... Karel Geraerts... Hij staat voor een enorme uitdaging!

Na indruk te hebben gemaakt bij Cercle Brugge en overtuigd te hebben bij Plymouth Argyle, zal Miron Muslic een nieuwe grote uitdaging aangaan. De Bosniër wordt de coach van Schalke 04.

Miron Muslic kiest voor Schalke 04: geen terugkeer naar België

Wie hoopte op een terugkeer van Miron Muslic naar de Belgische competitie, is eraan voor de moeite. De voormalige coach van Cercle Brugge verlaat weliswaar Engeland na een mislukt avontuur bij Plymouth Argyle, maar trekt niet naar de Jupiler Pro League. Muslic heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging bij het Duitse Schalke 04.

Muslic nam tijdens het voorbije seizoen de touwtjes in handen bij Plymouth, middenin een bitsige degradatiestrijd in de Engelse Championship. Hij slaagde er uiteindelijk niet in de club te redden: Plymouth eindigde op de 23e plaats en degradeerde naar de League One. Toch wist de Bosniër indruk te maken door Liverpool uit te schakelen in de vijfde ronde van de FA Cup. In de daaropvolgende ronde was Manchester City een maatje te groot.

Na de degradatie was het duidelijk dat Muslic Plymouth zou verlaten. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano lag zijn toekomst al snel elders vast. Schalke 04, de gevallen grootmacht uit de Bundesliga, strikte hem als nieuwe hoofdcoach in de 2. Bundesliga. De club wil onder zijn leiding opnieuw de weg naar boven inzetten.

Muslic stond op het verlanglijstje van verschillende clubs. Onder meer Hull City en FC Köln toonden interesse. Maar de 41-jarige coach, bekend om zijn gedrevenheid en tactisch inzicht, koos bewust voor de uitdaging bij de Königsblauen, waar het geduld van de fans zwaar op de proef werd gesteld de voorbije jaren.

Bij Schalke volgt Muslic een moeilijk parcours. In september werd Karel Geraerts er nog ontslagen, net als technisch directeur Marc Wilmots. Ook diens opvolger Kees van Wonderen hield het niet lang vol. Muslic krijgt nu de opdracht om opnieuw stabiliteit en sportieve ambitie te brengen bij de club.

De doelstelling is duidelijk: Schalke 04 wil opnieuw meespelen voor promotie naar de Bundesliga. Met Muslic haalt de club een coach in huis die al eerder bewees jonge ploegen te kunnen kneden en verrassen. Een slapende reus als Schalke wekken is geen sinecure, maar precies het soort uitdaging dat Muslic lijkt te omarmen.