LIVE: Antwerp heeft vertrouwen getankt tegen Club Brugge en moet nu hét doel van het seizoen realiseren in afsluiter

Na er een jaar geleden naast te grijpen, was het doel van Antwerp sinds het begin van het seizoen om Europees voetbal te halen. Daar moet het tot de laatste dag voor strijden.

Het goede nieuws is dat het aan het eind van een bewogen seizoen nog altijd mogelijk is om die doelstelling te realiseren. Charleroi kloppen in de barrage voor een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League en het is zover. Dit is meteen ook de afsluiter van het Belgische voetbalseizoen 2024-2025. Antwerp begint als favoriet, maar is best op zijn hoede.

Jonas De Roeck lag op schema om Europees te halen, maar zag zijn greep op de spelersgroep en de spelkwaliteit verminderen. Hij werd dan ook begin maart de laan uitgestuurd. Ook onder zijn opvolger Ulderink stond de trein wekenlang niet op de rails, maar het lukte de Nederlander dan toch om in de loop van de play-offs het vuur er weer in te krijgen.

Antwerp kan na bewogen seizoen nog zijn doel bereiken

Het gelijkspel bij Club Brugge, met zelfs nog kansen op een betere uitslag, is daar het beste bewijs van. Om maar te zeggen: het zou een mooie verwezenlijking zijn om aan het eind van een rollercoaster van een seizoen toch Europees te halen. Op financieel gebied zou Europees voetbal ook welkom zijn, al moeten de grote inkomsten wellicht van uitgaande transfers komen.

Tegenstander Charleroi was de enige ploeg met voldoende regelmaat in de Europe Play-offs: de Zebra's wonnen deze play-offs met zeven punten voorsprong. In de competitie gingen ze overigens op de Bosuil winnen met 1-3. Charleroi leeft naar deze barrage toe met een 13 op 15. Als het Europa ingaat, neemt de trainerscarrière van Rik De Mil een nog hogere vlucht.

Alderweireld kan in theorie starten

Ulderink geeft aan dat Alderweireld fit is om te starten, maar het is de vraag of hij dat ook zal doen. Engels, Valencia en Janssen ontbreken wel bij Antwerp. Charleroi doet het zonder Sow, Kyei, Benaets, Ousou en Flips. Volg Antwerp - Charleroi om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!