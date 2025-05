"Democratisch" gestemd, maar sterke man in Pro League is absoluut niet akkoord met nieuw format

Mehdi Bayat heeft sinds kort opnieuw een zitje in de Raad van Bestuur van de Pro League. De CEO van Sporting Charleroi ziet dat niet als een stap terug naar macht, maar als een manier om het Belgische voetbal opnieuw richting te geven.

Opvallend: een terugkeer naar de Belgische voetbalbond zag hij niet zitten, hoewel hij daartoe werd aangemoedigd. “Ze hebben me echt ‘gepusht’ om terug te keren, zowel vanuit de bond zelf als door mensen uit het profvoetbal. Maar ik heb geweigerd. Er zit nu een goed project in elkaar, met mensen die ik respecteer zoals Pascale Van Damme, Peter Willems en Vincent Mannaert", zegt hij in HLN.

De grootste bezorgdheid van Bayat ligt bij het nieuwe competitieformat in de Jupiler Pro League. Binnen twee seizoenen keert de hoogste klasse terug naar achttien clubs, een beslissing waar hij zich allerminst in kan vinden. “Hoe we dat aangepakt hebben, was niet al te best", stelt hij scherp. “We hebben die hervorming niet goed voorbereid.”

Toch stemde Bayat zélf mee in met het voorstel, wat op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt. “Dat klopt. Ik heb één stem gegeven aan een format met achttien clubs én één aan een systeem met play-offs. Ik ben een groot voorstander van de play-offs, dat blijf ik ook zeggen.”

Waarom dan toch die steun voor achttien clubs? Bayat legt uit dat hij zich schikte naar de meerderheid. “Ik ben ook vóór democratie. En wat wilde de meerderheid? Voilà, achttien ploegen. Ik heb het algemene belang laten primeren op mijn persoonlijke overtuiging.”

Toch blijft zijn oordeel over de beslissing vernietigend. “Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we een grote fout maken. Maar goed, het is wat het is. We moeten ermee leren leven. En intussen proberen we er het beste van te maken.”