Vincent Kompany heeft 16-jarig toptalent uit België al op zijn radar staan, maar... hij moet eerst nog doorbreken

Bayern München-trainer Vincent Kompany heeft hoogstpersoonlijk geïnformeerd naar Lucca Brughmans, de zestienjarige doelman van KRC Genk, schrijft HLN. Dat bevestigt de enorme indruk die het jonge keeperstalent al heeft gemaakt.

Binnen Genk wordt Brughmans al langer beschouwd als de volgende in een indrukwekkende rij doelmannen, na onder andere Thibaut Courtois, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt en Mike Penders. Brughmans, afkomstig uit Antwerpen, kwam in 2022 over van PSV en viel meteen op. Niet alleen door zijn postuur – met zijn 1,97 meter is hij letterlijk al een grote – maar ook door zijn uitzonderlijke reikwijdte.

Alleen Thibaut Courtois scoorde in de jeugdopleiding van Genk ooit hoger op dat vlak. De vergelijkingen met de Real Madrid-doelman zijn snel gemaakt, al wil men daar bij Genk voorzichtig mee omgaan.

De Limburgse club gelooft rotsvast in zijn potentieel. Brughmans traint al mee met de A-kern en staat er naast Mike Penders en Hendrik Van Crombrugge als derde doelman. Binnen de jeugdopleiding schat men hem minstens even hoog in als Penders, die deze zomer nog voor 20 miljoen euro naar Chelsea vertrok. De buitenlandse interesse groeit met de dag, maar Kompanys telefoontje springt eruit.

De jonge doelman, die opgroeide met de achternaam van zijn moeder nadat zijn vader vroeg uit beeld verdween, blijft nuchter onder alle aandacht. Zijn rustige en volwassen houding wordt alom geprezen. “Er staat een goeie kop op", aldus een ervaren ploegmaat.

Brughmans combineert zijn voetbalcarrière met school op hoog niveau. Aan het Atlas College in Genk mocht hij al een jaar overslaan, en bij de nationale U17 is hij aanvoerder. Op het EK speelde hij alle groepswedstrijden, waarmee hij nog maar eens zijn talent onderstreepte. Zweven doet hij voorlopig alleen tussen de palen.

Volgend seizoen wordt Brughmans naar verwachting eerste doelman van de Genkse beloften in de Challenger Pro League. Hij blijft gefocust op zijn ontwikkeling in Limburg, ondanks de belangstelling van topclubs uit binnen- en buitenland.