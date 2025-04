BREAKING: Licentiecommissie velt oordeel en heeft slecht nieuws voor Lokeren-Temse

KSC Lokeren-Temse krijgt géén licentie voor 1A. Dat heeft de Licentiecommissie vandaag beslist. Al is beroep wél nog mogelijk.

Het Nieuwsblad bevestigt dat KSC Lokeren-Temse geen licentie voor de Jupiler Pro League heeft gekregen. Die beslissing werd vandaag genomen door de Licentiecommissie.

De Waaslanders kunnen wel nog in beroep gaan. En minstens even belangrijk: zo'n beroep werkt opschortend. Lokeren-Temse speelt vrijdagavond dus voor een (voorwaardelijke) plaats in de Promotion Play-Off.

Géén licentie-aanvraag

Sporting had aanvankelijk géén licentie-aanvraag ingediend voor 1A. De voorbije weken maakte Lokeren-Temse echter een enorme opmars. Winst vrijdagavond tegen RFC Seraing staat gelijk aan deelname.

Lokeren-Temse in die Promotion Play-Off zal sowieso voor heibel zorgen. Lierse SK gaf al aan klacht in te dienen tegen de licentie-aanvraag.

Klacht van Lierse SK

Zo'n aanvraag dient immers voor 27 februari ingediend te worden, samen met de initiële aanvraag voor 1B van de Waaslanders. De soap is ongetwijfeld nog niét ten einde.