Nicolas Frutos weet exact waar het misloopt bij Anderlecht

Anderlecht heeft het moeilijk dit seizoen. Ex-speler Nicolas Frutos lijkt wel goed te weten wat het probleem is.

Anderlecht heeft dit seizoen opnieuw bijzonder veel moeilijkheden. Paars-wit pakte na de komst van Besnik Hasi, al hun derde coach dit seizoen, 0 op 9 in de play-offs. De resultaten blijven uit, terwijl ook het niveau maar weinig betert.

Nicolas Frutos, die vier jaar lang bij Anderlecht speelde en zijn spelerscarrière in Brussel afsloot, heeft nog een goede band met de club. Hij ziet ook exact wat het grote probleem is.

"Dat de kern niet gebalanceerd is", opent hij bij Het Nieuwsblad. "Het is geen groep die mekaar aanvult. In elke linie zijn er tekortkomingen. Er is geprobeerd om dat in december recht te zetten, maar de wintermercato is altijd moeilijk."

"Pas deze zomer zullen we echt het werk van Olivier Renard zien", gaat hij verder. "Hij heeft acht maanden tijd gehad, dat moet volstaan. Al zal het niet in één mercato opgelost zijn. Onmogelijk."

"Anderlecht zal volgend seizoen niet plots één van de beste drie kernen hebben, maar het is tijd dat ze het wel weer proberen", besluit Frutos. Als Head of Football van RAAL zal hij vrijdag wel eerst héél goed kijken naar de ontknoping in de Challenger Pro League.