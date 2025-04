Sleutelmatch of niet? Fred Vanderbiest zegt wat KV Mechelen nodig heeft om mee te spelen om Europees voetbal

KV Mechelen en OH Leuven deelden tegen elkaar de punten in Mechelen. Malinwa had zeker de wedstrijd naar zijn hand kunnen zetten, maar miste een aantal grote kansen. En dus zal het tegen Charleroi moeten gebeuren.

"We hadden natuurlijk liever gewonnen, maar we nemen dit gelijkspel mee. We willen een rol spelen in de strijd om de eerste plaats in de groep", opende Fred Vanderbiest zijn analyse na het gelijkspel tegen OH Leuven.

Spel blijven spelen

"We blijven altijd ons spel spelen en we blijven altijd vooruitgaan en dat is positief. De dynamiek in de ploeg is goed en dat is enkel de verdienste van de spelers."

"Als we thuis onze wedstrijden winnen en op verplaatsing een puntje pakken, dan gaan we redelijk dichtbij komen heb ik altijd gezegd. Nu gaan we het eens moeten omkeren en eens winnen op verplaatsing", aldus de coach van KV Mechelen.

Geen sleutelmatch in Charleroi

Te beginnen dus in Charleroi: "Een sleutelmatch zaterdag? Neen, daarvoor is het veel te vroeg. Er zijn nu tien in plaats van zes wedstrijden in totaal, iedereen moet nog tegen iedereen spelen."

"Ik had gehoopt dat we de winst konden thuishouden, dan moest Charleroi al winnen, maar we gaan gewoon naar daar met een goed gevoel en als we spelen zoals we nu spelen dan moeten we daar ook iets kunnen rapen."