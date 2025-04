🎥 De toon voor De Slag om Vlaanderen is gezet: Gent-sterkhouder gaat naar de kapper en... krijgt een cape van Club Brugge over zich heen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent en Club Brugge kijken elkaar komend weekend in de ogen. Jordan Torunarigha heeft dat alleszins al mogen ondervinden...

Club Brugge en KAA Gent beleven deze Champions Play-Off dan wel helemaal anders, maar daar zal zondag niets van te merken zijn. Geen van beide clubs wil De Slag om Vlaanderen verliezen.

de West-Vlamingen zullen overigens extra gemotiveerd aan de aftrap staan. De Buffalo's versloegen blauw-zwart dit seizoen al in het Jan Breydelstadion. Ook in Gent hielden de Oost-Vlamingen Club Brugge in bedwang.

Bezoek aan een kapper... om niét te vergeten

Jordan Torunarigha heeft het alleszins geweten. Bij een bezoek aan een kapper werd de verdediger van Gent het slachtoffer van een grapje. We moeten toegeven: ook wij moesten toch even lachen toen we de beelden zagen.

😂 | Jordan Torunarigha zal een nieuwe kapper moeten vinden. 👀💈



[🎥 : barber_abdil] pic.com/V5qABvE7pL — DAZN België (@DAZN_BEFR) 17 april 2025

De kapper in kwestie zorgde voor het nodige peper en zout door een cape van Club Brugge over Torunarigha heen te gooien. De éénvoudig Nigeriaans international reageerde door de cape meteen van zich af te gooien.

Leuk om weten: de grap in kwestie is populair onder kappers. Ook Eden Hazard werd ooit op eenzelfde manier gefopt. Al ging het bij de voormalige Rode Duivel over een cape van Tottenham Hotspur.