Erg stille Planet Group Arena: Club Brugge vernedert KAA Gent en grijpt de leiding

Club Brugge heeft op bezoek bij KAA Gent verschroeiende uitgehaald. Door de zege in de Slag om Vlaanderen hebben ze bovendien ook de leidersplaats in de competitie overgenomen. En dus was het groot feest in het bezoekersvak, terwijl de Buffalo's mentaal oplapwerk zullen hebben.

Club Brugge kon door het (punten)verlies van KRC Genk tegen Union SG op bezoek bij KAA Gent op zoek naar de leidersplaats in de Champions' Play-offs. Blauw-zwart ging dat met dezelfde namen als vorige week doen, maar Nicky Hayen zag Nilsson tijdens de opwarming nog uitvallen.

Op die manier kreeg Vermant voorin alsnog zijn kans. Voor rust viel bovendien ook nog Mignolet uit, waardoor er toch wel wat zorgen zijn bij de Bruggelingen. Bij Gent wél wijzigingen. Goore was geblesseerd, Delorge, Omgba en Araujo werden naar de bank verwezen. Ito, Hjulsager, Kums en Brown waren de nieuwe namen.

Verschroeiende start Club Brugge

Maar die nieuwkomers konden ook niet verhelpen dat de Buffalo's meteen bij het nekvel werden gegrepen. En dat leverde bovendien ook heel snel problemen op. Tzolis kon na een ingeving van Vanaken met veel tijd en ruimte de 0-1 scoren.

Even later ging de bal op de stip na handspel van Fadiga en zo kon de Griek al meteen de score verdubbelen. Het begin van een avondje waarin blauw-zwart freewheelend naar de overwinning kon gaan en Gent nooit écht een vuist kon maken.

"Wij staan bovenaan en vieren feest", "Laat de zon in je hart" en "Al wie niet springt, is Buffalo" konden we horen vanuit het uitvak. Zelfs de supporters konden de wedstrijd in handen nemen namens Club Brugge, nooit een goede zaak.

Sabbe kon voor de rust al knap de 0-3 tegen de touwen drukken, Romeo Vermant was er als de kippen bij om na de pauze de vernedering nog wat groter te maken: 0-4 voor het uur en even later zelfs na een ogenschijnlijk makkelijk uitgetikte aanval zelfs de 0-5.

Vernederende avond voor KAA Gent

En dan moeten we er nog bij vertellen dat Jutgla in de eerste helft een open kans overtrapte en Talbi oog in oog met Vandenberghe nog een dot van een kans liet liggen. Om maar te zeggen dat er een groot klasseverschil was tussen beide ploegen.

Club Brugge pakt de leidersplaats over van KRC Genk en lijkt meer dan klaar voor de confrontaties met Union SG. Voor de Buffalo's worden de wedstrijden tegen RSC Anderlecht cruciaal in de strijd om Europees voetbal.