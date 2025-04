Bij KAA Gent spreken ze over "onacceptabele prestatie": "We moeten tonen dat we hier thuishoren"

Zelden oogde Danijel Milicevic zo aangeslagen. Na de 0-5-thuisnederlaag tegen een ongenaakbaar Club Brugge had de coach van AA Gent nauwelijks woorden voor wat hij net gezien had. "Dit is pijnlijk. Het was gewoon slecht."

Op zijn persconferentie spaarde Milicevic de harde woorden niet. “Het resultaat zegt alles. Ik ben beschaamd, want deze match was belangrijk voor de hele club. Maar dat hebben we niet getoond. Dit moet een alarmbel zijn voor iedereen. Vorige week stonden we er als team in Antwerp, vandaag zag ik dat totaal niet.”

Club Brugge maakte vanaf de aftrap duidelijk wie de lakens uitdeelde. AA Gent kon amper iets inbrengen tegen de blauw-zwarte machine. “Als je tegen een ploeg speelt met zóveel kwaliteiten, dan moet je je duels winnen. Doe je dat niet, dan wordt het een lijdensweg. Club speelde een sterke match. Ze zijn in topvorm, op Champions League-niveau.”

De manier waarop Gent zich liet wegzetten, raakte de coach diep. “Mentaal moet je klaar zijn voor zo’n duel. Dan mag je niet wachten tot de coach je wakker schudt. Wij komen van ver dit seizoen, ja. Maar dat is geen excuus. We hebben ons ticket voor deze play-offs op het nippertje behaald, nu moeten we tonen dat we hier thuishoren.”

Milicevic miste vooral inzet en weerbaarheid bij zijn ploeg. “Ik wil een team zien op het veld. Als Club Brugge je man op man vastzet, dan moet je je directe tegenstander op z’n minst kunnen afstoppen of zelf aanspeelbaar zijn. Vandaag was dat helemaal niet het geval.”

De boodschap van de coach is duidelijk: dit mag geen eenmalige offday zijn, maar moet een wake-upcall worden. AA Gent kreeg een harde les, maar de play-offs zijn nog lang niet gedaan.