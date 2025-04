IJzersterk Club Brugge zorgt voor een avond met schitterende cadeaus: "Totaalprestatie" en "Jager of prooi, het maakt allemaal niet uit"

Bij Club Brugge zullen ze goed slapen vannacht. Er werden cadeaus uitgepakt bij de vleet, om uiteindelijk Gent een forfaitscore aan te smeren en de koppositie te pakken.

Het was de 500ste match van Hans Vanaken voor Club Brugge. Die draaide dan ook nog eens uit op een klinkende 0-5-overwinning en het veroveren van de leidersplaats. Dat zijn heel veel geschenken. Logisch dat Vanaken glunderde voor de camera van DAZN. "Het was een totaalprestatie. Leuk dat dit gebeurt in mijn 500ste wedstrijd."

Vanaken ziet dat de puzzel voor Club Brugge prima in elkaar aan het vallen is. "Het niveau is heel goed. Dit is wat je wil creëren in de play-offs: een momentum, een soort van flow. Dat ga je enkel bereiken als je resultaten kan behalen. Als je dat ook kan koppelen aan goed voetbal en leuke combinaties, is dat alleen maar mooi meegenomen."

Niveau Club goed genoeg om elke match te winnen

Desondanks wil de spelmaker van Club Brugge nog niet gezegd hebben dat blauw-zwart de eerste plek niet meer zal afgeven. Hij wijst erop dat de verschillen in de stand nog altijd miniem zijn. "Als je zo blijft presteren, dan kun je elke match winnen. Daar ben ik van overtuigd, maar het moet nog altijd gebeuren", blijft hij voorzichtig.

Vanaken lanceerde het Club-feestje met de assist voor de 0-1, daarna werden verschillende spelers betrokken in de vreugde. Ook Romeo Vermant, de man die niet voorzien was om te starten. Als vervanger van de geblesseerde Nilsson trof Vermant tweemaal raak. "Het is een gekke avond geworden. Ik was erg verrast toen ik tijdens de opwarming te horen kreeg dat ik aan de match moest beginnen."

Romeo Vermant vol vertrouwen

De jonge aanvaller heeft de knop snel kunnen omdraaien en ligt er niet wakker van of Club Brugge jacht moet maken op een tegenstander of niet. "Jager of prooi, het maakt allemaal niet uit", klinkt het vol vertrouwen. "Iedereen wil winnen van Club Brugge en wij willen ons zo goed mogelijk profileren."