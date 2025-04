"Straftraining gehad": er kan nog een lachje af bij eerlijke Dante Vanzeir na zware nederlaag tegen Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent ging in eigen huis met de billen bloot tegen Club Brugge. Het werd niet minder dan 0-5. En dat deed uiteraard pijn, ook voor Dante Vanzeir. De aanvaller kon nooit helemaal in de wedstrijd komen.

KAA Gent heeft een belangrijke week voor de boeg met twee wedstrijden tegen RSC Anderlecht, maar eerst was het zaak om de nederlaag - of zeg maar pandoering - tegen Club Brugge te verwerken.

Straftraining?

Dante Vanzeir tekende present in Leuven, waar zijn zus Luna Vanzeir de bekerfinale met Anderlecht afwerkte tegen Standard Fémina. En dus kwam hij nog even terug op de wedstrijd van zondag.

"We hebben deze ochtend getraind. Straftraining", kon er een lachje af bij de aanvaller bij Sporza. "Neen, het was recuperatietraining. Maar we hebben wel onze analyse van de wedstrijd al gedaan."

Pijnlijke analyse

"Het was een pijnlijke analyse, maar er moet snel verandering in komen. Woensdag staat onze volgende wedstrijd al op de planning. Heel snel werken aan verbetering is de zaak", aldus Vanzeir.

"Het was belangrijk voor mij om hier in Leuven te zijn. Dit zijn momenten die je wil meemaken met je familie. Ik zie haar soms ook in mezelf, dit zou een leuke kers op de taart zijn voor haar en voor het harde werk van het team."