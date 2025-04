Hans Vanaken steeds meer een Club Brugge-icoon en wordt de hemel in geprezen: "Dan ben je voor mij al Hall of Famer"

De status van Hans Vanaken bij Club Brugge is al gigantisch. Die kan misschien nog groter worden als Club een nieuwe landstitel binnenrijft.

Zo ver is het zeker nog niet, maar onder impuls van Vanaken doet de ploeg uit het Jan Breydelstadion wel volop mee voor de prijzen en staat het zelfs aan de leiding. Om euforie te kraaien is het wel nog te vroeg. "Door de nederlaag van Genk komt er plots een ploeg bij. Het is heel spannend, met drie ploegen binnen een kleine straal. Het is een beetje het scenario van twee jaar geleden", analyseert Olivier Deschacht bij DAZN.

Momenteel heeft Club Brugge alle kaarten in handen, maar dat kan in de komende weken uiteraard nog verbeteren. "Elk weekend gaat er iets gebeuren. We kunnen moeilijk voorspellen." Deschacht heeft wel gezien hoe Club Gent op alle gebieden overklast heeft in de Planet Group Arena. "Club Brugge presteert al heel het seizoen constant."

Vanaken opnieuw een cruciale factor

Uitgezonderd het enkele keren verspelen van een aantal punten klopt dat wel. En dan is Hans Vanaken daar weer een cruciale factor in geweest. Deschacht voorspelt nu al een toekomst in de Hall of Fame van het Belgische profvoetbal voor de 32-jarige middenvelder. Ook al kwam die de laatste jaren dan bitter weinig in actie bij de Belgische nationale ploeg.

Dat is voor Deschacht geen tegenargument. "Neen, het gaat om wat hij bijgebracht heeft aan dit Club Brugge. Het gaat niet enkel om het aantal wedstrijden dat hij heeft gespeeld maar ook om zijn statistieken. Hij is spelbepalend geweest en hij heeft drie keer de Gouden Schoen gewonnen." Het succes met de ploeg is het belangrijkst, maar die individuele trofeeën zeggen ook wel iets.

Gouden Schoenen Vanaken mogen doorwegen

Die mogen gerust zwaar doorwegen in een eventuele Hall of Fame-verkiezing. "Als je de Gouden Schoen wint, ben je voor mij in België al een Hall of Famer."