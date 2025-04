Grote zorgen voor Nicky Hayen? Twee sterkhouders vallen uit voor Club Brugge tegen KAA Gent, coach reageert

In de Champions' Play-offs begon Club Brugge bijzonder voortvarend aan zijn wedstrijd tegen KAA Gent. Bij de rust stond het al 0-3. Toch zijn er ook bij Nicky Hayen de nodige zorgen te noteren over de wedstrijd.

UPDATE: Nicky Hayen heeft zich zelf ook uitgelaten over de zaak na de wedstrijd. "Het klopt dat we tot nu toe een quasi volledig fitte kern hadden en uit iedereen konden kiezen."

"Hopelijk valt alles mee en morgen zullen we meer te weten komen, want dan ondergaan ze beiden een scan." Bij blauw-zwart houden ze het hart dus minstens voor eventjes vast.

Vooraf gaf Nicky Hayen in zijn flashinterview nog aan dat hij bewust voor dezelfde elf koos als vorige week en na een 9 op 9 ook nog steeds veel vertrouwen had in zijn spits Gustaf Nilsson.

Die viel echter even later uit in de opwarming van de wedstrijd tegen KAA Gent, waardoor uiteindelijk toch Romeo Vermant de honneurs kwam waarnemen in de Planet Group Arena.

🚨 Update: Nilsson blesseerde zich tijdens de opwarming, Vermant komt aan de aftrap. https://t.co/HGnY2fDMvR — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 20, 2025

En daar stopte het leed niet voor Club Brugge. Ze kwamen weliswaar snel op een 0-2 voorsprong en bij de rust was het zelfs al 0-3, maar toen ging Simon Mignolet plots naar de grond.

Ook Mignolet valt uit

Ook hij kon niet verder en moest snel worden vervangen door Nordin Jackers. Op die manier zijn er twee sterkhouders buiten strijd geraakt in de wedstrijd tegen Gent.

Benieuwd of een van hen of beiden fit raken voor de duels met Union SG volgende week donderdag en zondag. We houden u de komende uren zeker op de hoogte vanuit Gent met meer nieuws over de zaak.