Titelstrijd ligt helemaal open: Union SG smeert onherkenbaar zwak Racing Genk eerste thuisnederlaag van het seizoen aan

Geen enkele ploeg deed het hen dit seizoen voor: Union heeft een bijzonder zwak KRC Genk een eerste thuisnederlaag aangesmeerd. Het werd 1-2 in de Cegeka Arena.

Zondagnamiddag stond er met Racing Genk-Union SG een topper van formaat op het programma. Jarne Steuckers kwam weer in de ploeg bij Genk, net als Karetsas. Vanhoutte verscheen na zijn blessure voor het eerst weer in de basis bij Union.

De thuisploeg nam de wedstrijd al snel in handen, zonder gevaarlijk te zijn. Het doel van Union werd ook meteen duidelijk: Genk niet laten voetballen. De fouten stapelden zich op en op een kwartier pakten de bezoekers al twee keer geel. Het thuispubliek was er niet mee gediend: “anti-voetbal”, klonk het geregeld.

Maar het plannetje van Pocognoli werkte. Genk kwam amper aan voetballen toe en het spel lag bijna vaker stil dan niet. We zagen daardoor ook maar weinig kansen in de eerste helft.

Op slag van rust viel het openingsdoelpunt dan toch, maar niet op de verwachte manier. Scheidsrechter Jasper Vergoote floot een zeer discutabele strafschop in het voordeel van Union (bekijk de beelden hier).

El Ouahdi greep in met een tackle op David, maar leek hem niet of amper te raken, en dat terwijl David al van dichtbij naast doel had getrapt. Maar de VAR kwam niet tussen en David zette de penalty om. Nadien ging hij het thuispubliek jennen.

Na de rust kwam Union een pak frisser uit de kleedkamer dan Genk. Dat betaalden de Limburgers meteen cash. Niang gaf mooi diep met David die alleen richting doel kon lopen. De Union-spits twijfelde niet en legde het leer door de benen van Mike Penders in doel.

Union mocht veel, heel veel, wat voor grote frustraties zorgde bij de thuisploeg. Maar het liep verder ook gewoon voor geen meter bij Racing Genk. De Limburgers konden geen degelijke kans bij elkaar spelen.

Het mooi aanvallend voetbal waar Genk voor bekendstaat, was heel ver te zoeken. Tolu scoorde in de 93e minuut nog de aansluitingstreffer, wat meteen ook het eerste en enige op schot op doel was van de Limburgers. De wedstrijd eindigde dus op een 1-2 overwinning voor Union.

Genk verliest zo voor de eerste keer in eigen huis dit seizoen, en op een zeer pijnlijke manier. Union telt nu, net als Genk, 40 punten. Als Club Brugge straks de Slag om Vlaanderen wint, wordt blauw-zwart ook meteen de grote winnaar van het weekend. Fink zal ongetwijfeld veel mentaal oplapwerk hebben voor de wedstrijd tegen Antwerp op woensdag...