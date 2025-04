Overduidelijk dat ze het bij KRC Genk niet zomaar onder de mat zullen vegen: "Daar gaat iets van blijven hangen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk is de eerste titelkandidaat die een uitschuiver begaat in eigen huis in de play-offs. Het mentale spelletje is zo ook echt begonnen.

Het leek deze zondag al op een grotendeels mentale strijd tussen KRC Genk en Union Saint-Gilloise. Bij Union haalden ze voor deze opdracht hun viriel spel boven. "Ze hebben het gespeeld op de agressiviteit; zoals de dat al een heel seizoen doen. Ze zijn erin geslaagd om onder de huid te kruipen van Genk", stelt commentator Gert Verheyen vast bij DAZN. Een gevoel van comfort was dan ook ver weg bij de thuisploeg, oordeelt Verheyen. "Genk is nooit helemaal op zijn gemak geweest. Het heeft geen antwoord gevonden op het spel van Union en is zich eraan beginnen ergeren. Genk heeft zijn eigen voetbal niet kunnen spelen." Dan is het risico op een slecht resultaat uiteraard ook groter. Enkel resultaat telt voor Union Nadat het twee seizoenen op rij nipt naast de landstitel greep, lijkt Union SG vooral wakker te liggen van hoe hoe het deze keer afloopt. "De prijst van de meest sympathieke zal je zo niet winnen. Dat is een keuze die je mag maken in het voertbal. Daar moet ook respect voor zijn als dat goed gedaan is", meent de ex-trainer van KV Oostende. Verheyen veroordeelde wel compleet het incident waarbij een staflid van Union een tweede bal op het veld gooide. De emoties liepen op het einde van de match niet enkel hoog op tussen beide ploegen maar ook tussen beide trainers. "Fink en Pocognoli zullen geen vrienden worden. De manier waarop Union zich gepresenteerd heeft, daar zal iets van blijven hangen." Afspraak in het Dudenpark Het is dan ook nu al uitkijken naar de manier waarop beide ploegen zich zullen presenteren wanneer ze elkaar op 3 mei partij geven in het Dudenpark.