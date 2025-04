Verheyen veroordeelt onsportieve actie van man die zich de woede van heel Genk op de hals haalt: "Hoeft nooit meer op de bank te zitten"

Genk heeft zich deze namiddag flink gestoord aan de spelwijze van Union. Toen een man plots een bal op het veld gooide en zo een aanval van de thuisploeg afbrak, was het hek helemaal van de dam.

Een staflid van Union SG heeft zich de woede van heel KRC Genk op de hals gehaald met zijn onsportieve actie in de blessuretijd. Vlak na de 1-2 van Tolu ging Genk nog op zoek naar een gelijkmaker. De ploeg van Thorsten Fink wou net beginnen aan een nieuwe aanval toen een staflid van de bezoekers een bal op het veld gooide. Hierdoor bevonden zich twee ballen tussen de lijnen en moest het spel stilgelegd worden.

Het was voor de wedstrijdleiding niet eenvoudig in alle tumult het overzicht te behouden en de juiste persoon eruit te pikken. Het duurde dan ook eventjes voor scheidsrechter Jasper Vergoote precies wist wat hem te doen stond. Uiteindelijk werd dan toch de schuldige (rechts op de foto bovenaan) aangeduid en die werd ook met een rode kaart naar de kleedkamers gestuurd.

Staflid Union overschrijdt grens van sportiviteit

Het had er alle schijn van dat de man in kwestie zijn verhaal nog wilde doen bij de ref en weggestuurd moest worden door trainer Sébastien Pocognoli. Het sluw en listig spelen om een overwinning over de streep te trekken, is één ding. Dit was duidelijk een voorbeeld van een actie die de grenzen van de sportiviteit overschreed.

Ook DAZN-commentator Gert Verheyen kon het absoluut niet waarderen en veroordeelt het compleet. "Die hoeft voor mij dus nooit meer op de bank te zitten", zegt hij over de persoon die de tweede bal op het terrein gooide. "Dat zal wel niet gebeuren. Evengoed komt hij er vanaf met een paar weken, maar die hoeft voor mij nooit meer in de dug-out te zitten."

Union is drie punten rijker

Dat wordt een zaak voor het bondsparket, maar ondertussen is Union wel met de drie punten aan de haal gegaan.