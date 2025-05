Vertrekt Nainggolan dan toch bij Lokeren-Temse? "Gesprekken met JPL-clubs aan de gang"

Radja Nainggolan is sinds enkele maanden weer te bewonderen op de Belgische velden. Mede dankzij hem schoot Lokeren-Temse uit de degradatiezorgen en kwam het nog in de buurt van promotie. De grote vraag bij de fusieclub is of Nainggolan ook volgend seizoen op Daknam speelt.

Na een zeer moelijke seizoensstart zorgde Lokeren-Temse in deel twee van de competitie voor een fikse ommekeer. Onder nieuwe coach Stijn Vreven verloor het slechts één keer in de reguliere competitie, en zo boekte het zelfs nog een plekje in de Promotion Playoffs. Daar bleek Patro Eisden Maasmechelen te sterk. Pluimen op de hoed van Vreven, maar ook door de kwaliteitsinjectie in de persoon van Radja Nainggolan begonnen de Oost-Vlamingen punten te sprokkelen. En dus wil Lokeren-Temse Nainggolan ook volgend seizoen graag aan boord houden. Vorige week was er nog sprake van een nakend akkoord tussen Lokeren-Temse en Radja Nainggolan. Maar op het gala van de Pro League Awards op maandag sprak Nainggolan toch weer over een mogelijke transfer. "Ik heb getoond dat ik nog een stap hogerop kan. Ik ben nog steeds competitief en de gesprekken met enkele clubs lopen", aldus Nainggolan bij Het Nieuwsblad. Al gaf Nainggolan ook aan dat er ook boter bij de vis moet volgen als hij richting de Jupiler Pro League trekt: "De financiële middelen zjn beperkt. Als ik dan toch voor een club met een minder budget moet kiezen, dan kan ik evengoed blijven waar ik nu ben.” En dus blijft het nog even gissen waar Nainggolan volgend seizoen zal voetballen.