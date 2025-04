Union SG moet door het stof voor meest beschamende actie van het weekend: Noah Sadiki verklaart zijn reactie

Union heeft de 'truken van de foor' gebruikt om in Genk te gaan winnen, zoals ze dat dan noemen. Een actie van een materiaalman doet wel heel wat stof opwaaien.

Ze hebben bij Union in de loop van het seizoen een proces doorgemaakt. Zo zijn de Unionisten de laatste maanden volwassener geworden, gingen ze slim tijd winnen wanneer dat nodig was en op het juiste moment een overtreding maken of een gele kaart pakken. Dit zijn scènes die zich elke week herhalen op een voetbalveld.

Geen correct gedrag op Union-bank

Wat we in Genk te zien kregen, was wel wat anders. Plots werd er een tweede bal op het veld gegooid, om een aanval van Genk af te breken. De materiaalman van Union werd aangeduid als verantwoordelijk en kreeg rood. Of hij nu diegene was die effectief de bal op het veld gooide of niet, iemand bij Union heeft zich niet correct gedragen.

☝️ | Naar onze kennis wordt voetbal altijd met één bal gespeeld. 🫣🤦‍♂️ #GNKUSG pic.twitter.com/u9aAss95zc — DAZN België (@DAZN_BEFR) 20 april 2025

Dat beseffen ze bij de Brusselaars ook wel en dus zit er niets anders op dan even door het stof te gaan. Sébastien Pocognoli gaf op zijn persconferentie reeds toe dat deze actie niet mooi om zien was en dat het zeker niet gepland was. De trainer van Union is dan ook zijn excuses gaan overmaken aan de scheidsrechters.

Noah Sadiki gegeneerd

Noah Sadiki was zelfs een beetje gegeneerd vanwege het hele voorval. Toen hem er naar gevraagd werd, verscheen er een lach op zijn gezicht. "Ik lach, maar dat is omdat het surrealistisch is. Dit is uiteraard niet het mooiste om te zien. Er gebeurde veel op het veld, er was veel nervositeit. Ik denk dat dat het gooien van de bal kan verklaren, ook al is het onsportief."

Ook commentator Gert Verheyen was er snel bij om het te veroordelen en vindt zelfs dat de verantwoordelijke niet meer in de dug-out moet worden toegelaten.