En daar zullen ze bij KRC Genk van koken: Union SG onthult zelf wie bal op het veld gooide en komt met duidelijk statement

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is ondertussen zeker wie de bal op het veld gooide tijdens de wedstrijd Genk-Union. Doelman Vic Chambaere was de schuldige, een ex-Genk-speler.

Het opvallendste beeld van afgelopen weekend zagen we in Limburg. Terwijl Union een 1-2 voorsprong verdedigde wou Genk een aanval opzetten. Zakaria El Ouahdi wou een pass aannemen, maar tot zijn grote verbazing werd er een tweede bal in zijn weg gegooid.

Die kwam van de bank van Union. De schuldige wou zichzelf niet meteen aangeven, dus nam staflid Ibrahim Fadili de schuld op zich. Er werd gelogen omdat anders Sébastien Pocognoli met rood naar de kant moest. Volgens het reglement is de coach namelijk verantwoordelijk voor zijn bank.

Union SG heeft uiteindelijk toch zelf onthult wie nu echt de bal op het veld gooide. "Na interne gesprekken deze ochtend blijkt dat onze doelman Vic Chambaere de bal op het terrein gooide", klinkt het bij de club, die dus beweert dat het pas dinsdag wist wie de bal gooide.

Bij Genk zullen ze er niet mee kunnen lachen, zeker nu blijkt dat een ex-speler van hen de schuldige was. Chambaere was van 2019 tot vorige zomer actief bij de Limburgers.

Union reageerde ook erg kordaat op het incident. "Een actie die Union ten stelligste afkeurt en niet in lijn ligt met onze waarden en die van onze fans. Union zal altijd alles geven op het terrein, maar staat bovenal voor sportiviteit op en naast het terrein."

"Deze ochtend voerde ons management gesprekken met onze technische staf en speler Vic Chambaere. Wij wensen ons ook nog te excuseren aan de wedstrijdleiding en onze tegenstander van zondagnamiddag voor het gooien van de bal op het terrein in de slotfase van de wedstrijd", gaat de club verder.

"Speler en club zullen deze namiddag verschijnen voor het disciplinair comité van de KBVB en hun verantwoordelijkheid nemen. Daar bovenop zal de speler ook actief deelnemen aan het fairplayprogramma van onze Union Academy, want dit is niet het beeld van voetbal dat onze club wil uitdragen naar onze jeugd."