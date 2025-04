🎥 Moest deze bal wel op de stip? Opvallende penalty voor Union SG zorgt voor enorm veel discussie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

"Dief, dief, dief", klonk het vanuit het Genkse publiek bij het rustsignaal. Vooral de discutabele strafschop in het voordeel van Union was daar de oorzaak van.

KRC Genk ging zondag met een 0-1 achterstand de rust in tegen Union SG. Het enige doelpunt van de eerste helft viel uit een strafschop.

Promise David trapte een enorm grote kans naast doel. Genk-verdediger Zakaria El Ouahdi greep in met een tackle waar scheidsrechter Jasper Vergoote een strafschop voor floot.

Een correcte ingreep leek het, El Ouahdi leek op de beelden David zelfs niet te raken. Maar de VAR kwam niet tussen en dus ging de penalty gewoon door. David zette de strafschop om en ging nadien de Genkse spionkop jennen.

De fase zorgt in ieder geval voor enorm veel discussie. Hier zal de komende dagen nog volop over gepraat worden. Was het een juiste beslissing van Vergoote? Oordel vooral zelf op basis van de beelden.