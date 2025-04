Bondsparket grijpt in: laatste woord nog niet gezegd over schandalig incident in Genk - Union SG

Hét moment van de wedstrijd tussen KRC Genk en Union SG? Dat was misschien wel minuut 95, toen er plots twee ballen op het veld verschenen. Eentje werd vanuit de bezoekende bank op het veld gemikt. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Genk wilde nog op zoek gaan naar de gelijkmaker tegen Union SG, maar bij een aanval werden ze plots geconfronteerd met een tweede bal op het veld. En dus gingen de poppen aan het dansen.

Incident wordt onderzocht

Zowel bij Genk als bij Union SG zelf waren ze niet te spreken over de actie. Ook coach Pocognoli en zelfs voorzitter Muzio hebben zich zeer kritisch uitgelaten over de actie.

De scheidsrechter greep meteen in na het incident en trok uiteindelijk rood voor Ibrahim Fadili. Al is de vraag of hij echt de dader was, dan wel dat hij zich heeft opgeofferd voor een speler of een ander staflid.

Staartje op komst?

"Ik weet het echt niet", liet coach Pocognoli zich daarover uit. Het Bondsparket wil duidelijkheid en gaat alvast een zaak aanspannen over het moment van een enorm gebrek aan fair-play.

Het bondsparket hoopt om nog extra beelden te krijgen, waarop wél te zien is wie de bal het veld op gooit. Dat laat Het Nieuwsblad alvast weten. Wat nu al duidelijk is, is dat de zaak zeker nog een staartje zal krijgen.